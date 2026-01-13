Al momento non ci sono novità sulla scomparsa della ventiduenne, studentessa di Giurisprudenza all'Università di Bologna. Le ricerche coinvolgono diverse forze, nel mirino soprattutto la zona di Teolo in cui la ragazza è stata ripresa l'ultima volta dalle telecamere

Non ci sono novità per quanto riguarda le ricerche di Annabella Martinelli, studentessa ventiduenne scomparsa dal 6 gennaio. L’ultima sua traccia risale alla serata di mercoledì 7, filmata in bicicletta dalle videocamere di sorveglianza di Teolo (Padova), suo paese di residenza. Oggi le ricerche sono proseguite nella zona del Parco Regionale dei Colli Euganei. Setacciate strade e sentieri del Passo delle Fiorine, Villa di Teolo e Monte Altore.

Le ricerche riprenderanno mercoledì e continueranno almeno fino al tardo pomeriggio di venerdì. A condurle sono i volontari della Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri sotto il coordinamento della Prefettura di Padova. Con loro anche membri del Soccorso Alpino.

A disposizione del personale impiegato, inoltre, l’elicottero del reparto volo di Venezia, gli esperti in topografia applicata al soccorso e il nucleo cinofili. Nel mirino delle esplorazioni soprattutto la zona di Teolo dove la ragazza è stata vista l’ultima volta e dove è stata ritrovata la sua bicicletta, chiusa con un lucchetto. Il cellulare della giovane è spento dal momento della scomparsa del sei gennaio. Accanto alla sua bici sono stati ritrovati due cartoni delle pizze, acquistate dalla giovane – come confermato da un’esercente della zona di Monte della Madonna – verso le 22 della sera dell’Epifania, giorno della scomparsa. La ragazza si sarebbe presentata da sola in pizzeria, ma il suo acquisto lascia presupporre la presenza di almeno un’altra persona.

Il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, è intervenuto su Rai 1 nel programma Storie Italiane dicendo di non avere notizie certe oltre al passaggio della ragazza e il ritrovamento della sua bici. Ha aggiunto, però, quanto segue: “Mi è stato spiegato che il segnale del telefono può avere un raggio di azione anche di 20 chilometri, quindi dire che se il telefono prende qui è perché sono a Teolo, non è giusto”.

Annabella Martinelli è descritta come una ragazza alta, magra e atletica. I suoi capelli sono biondi, con punte fucsia. Studia giurisprudenza a Bologna e non si esclude possa essersi recata proprio nel capoluogo felsineo sfruttando il passaggio di un conoscente. Al momento sono aperte tutte le ipotesi, e non si esclude un allontanamento volontario.