Alta circa un metro e sessanta, corporatura esile, nella notte tra il 10 e l'11 gennaio la ragazzina indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro e delle Nike Air Force e aveva lasciato il telefono a casa

I genitori non hanno più notizie di lei dallo scorso sabato sera, quando è uscita di casa senza portare il telefono con sé. C’è molta preoccupazione per la scomparsa di Agnes Cristina Piliego, 14enne di Modena: della ragazzina non si hanno più notizie dalla notte tra il 10 e l’11 gennaio. La giovane frequenta la terza media all’istituto Ferraris e vive nella zona est della città. La mattina successiva al mancato rientro a casa, i genitori hanno sporto una denuncia in questura e la Polizia ha cominciato a indagare sul caso.

La mamma Viviana ha affidato il seguente appello alla Gazzetta di Modena per esortare le persone a segnalare eventuali avvistamenti alla famiglia e alle autorità: “Cristina era molto attratta dalle città di Milano e Torino, ma non abbiamo riscontri sul fatto che possa essere effettivamente lì. Se ne è andata tra le 2 di notte e le 9 del mattino di domenica 11 gennaio: se è scappata insieme a qualcuno, certamente si erano accordati prima. Indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro, corta in vita, a zip e scarpe nere Nike Air Force 1″. Un testo che accompagna la foto della persona scomparsa, di cui è stata acconsentita la diffusione da parte dei genitori.

Il sindaco Massimo Mezzetti ha postato la foto di Agnes su Facebook, invitando “chiunque abbia informazioni utili o l’abbia vista in questi giorni è pregato di contattare immediatamente il 112. Si chiede la massima condivisione”. A Fanpage.it, l’avvocata Barbara Iannuccelli dell’Associazione Penelope ha ricordato che il coinvolgimento di un maggiorenne porterebbe all’accusa di sottrazione di minore, aggiungendo inoltre che “anche se la ragazzina avesse espresso il suo consenso per l’allontanamento, non può essere considerato del tutto libero e ragionato proprio in virtù della sua minore età. La mancata collaborazione di un adulto alle ricerche potrebbe portare all’iscrizione al registro degli indagati”.