Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 13:57

“Arena Santa Giulia cantiere a cielo aperto? Sono tranquillo per l’inizio dei Giochi, Expo era peggio”: le parole di Sala

di Redazione Sport
Icona dei commenti (0)
Le parole del sindaco di Milano, che fa un paragone con Expo
Icona dei commenti Commenti

“Sono estremamente tranquillo, se penso a com’era la situazione tre settimane prima dell’apertura di Expo era anche peggio, per cui credo che ce la si farà. Io sono stato sabato all’Arena, è certamente una bella Arena. Ha una dimensione importante e sarà importante per il futuro, quindi serve grande attenzione nelle ultime settimane, ma ci si arriverà”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto alle polemiche circa lo stato di avanzamento dei lavori dell’Arena Santa Giulia, l’impianto che tra meno di un mese ospiterà le partite di hockey dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina e che risulta ancora in costruzione.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione