“Sono estremamente tranquillo, se penso a com’era la situazione tre settimane prima dell’apertura di Expo era anche peggio, per cui credo che ce la si farà. Io sono stato sabato all’Arena, è certamente una bella Arena. Ha una dimensione importante e sarà importante per il futuro, quindi serve grande attenzione nelle ultime settimane, ma ci si arriverà”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto alle polemiche circa lo stato di avanzamento dei lavori dell’Arena Santa Giulia, l’impianto che tra meno di un mese ospiterà le partite di hockey dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina e che risulta ancora in costruzione.