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Ultimo aggiornamento: 19:45

Calendario Serie A 2026/27: l’Inter fa l’esordio con il Monza. Alla terza il big match con il Napoli e Juventus-Milan

di Redazione Sport
Diverse le novità: la più sostanziale riguarda l’accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali. Il campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026
Calendario Serie A 2026/27: l’Inter fa l’esordio con il Monza. Alla terza il big match con il Napoli e Juventus-Milan
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È stato svelato oggi, a Parma, il calendario della Serie A 2026/27, con la prima giornata prevista per il weekend del 22-23 agosto 2026. Una stagione – quella scorsa – che ha visto il trionfo dell’Inter di circa un mese fa, Milan e Juventus fuori dalla Champions (dove invece ci sarà il Como per la prima volta), le retrocessioni di Pisa, Verona e Cremonese, le promozioni dalla Serie B di Venezia, Frosinone e Monza. Tante le novità per il prossimo anno. Intanto, la più sostanziale riguarda l’accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali. Il campionato infatti si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

Giornata 1

  • Atalanta-Sassuolo
  • Bologna-Lazio
  • Frosinone-Juventus
  • Genoa-Napoli
  • Inter-Monza
  • Parma-Cagliari
  • Roma-Fiorentina
  • Torino-Milan
  • Udinese-Como
  • Venezia-Lecce

Giornata 2

  • Atalanta-Bologna
  • Cagliari-Inter
  • Fiorentina-Frosinone
  • Juventus-Parma
  • Lazio-Genoa
  • Lecce-Roma
  • Milan-Venezia
  • Monza-Udinese
  • Napoli-Como
  • Sassuolo-Torino.

Giornata 3

  • Bologna-Sassuolo
  • Cagliari-Lecce
  • Fiorentina-Torino
  • Frosinone-Venezia
  • Genoa-Como
  • Inter-Napoli
  • Juventus-Milan
  • Parma-Monza
  • Roma-Atalanta
  • Udinese-Lazio

Giornata 4

  • Atalanta-Cagliari
  • Como-Parma
  • Genoa-Frosinone
  • Inter-Udinese
  • Lazio-Milan
  • Lecce-Monza
  • Napoli-Bologna
  • Sassuolo-Juventus
  • Torino-Roma
  • Venezia-Fiorentina

Giornata 5

  • Bologna-Torino
  • Fiorentina-Napoli
  • Frosinone-Como
  • Juventus-Atalanta
  • Milan-Lecce
  • Monza-Sassuolo
  • Parma-Genoa
  • Roma-Inter
  • Udinese-Cagliari
  • Venezia-Lazio

Giornata 6

  • Atalanta-Venezia
  • Cagliari-Juventus
  • Como-Roma
  • Genoa-Fiorentina
  • Inter-Parma
  • Lazio-Monza
  • Lecce-Bologna
  • Napoli-Frosinone
  • Sassuolo-Milan
  • Torino-Udinese

Giornata 7

  • Bologna-Inter
  • Fiorentina-Como
  • Frosinone-Sassuolo
  • Juventus-Lazio
  • Milan-Atalanta
  • Monza-Cagliari
  • Parma-Torino
  • Roma-Genoa
  • Udinese-Lecce
  • Venezia-Napoli

Giornata 8

  • Atalanta-Frosinone
  • Cagliari-Bologna
  • Como-Sassuolo
  • Genoa-Venezia
  • Inter-Fiorentina
  • Lazio-Parma
  • Lecce-Juventus
  • Napoli-Roma
  • Torino-Monza
  • Udinese-Milan

Giornata 9

  • Atalanta-Parma
  • Bologna-Monza
  • Como-Venezia
  • Frosinone-Torino
  • Juventus-Napoli
  • Lazio-Cagliari
  • Lecce-Genoa
  • Milan-Inter
  • Sassuolo-Fiorentina
  • Udinese-Roma

Giornata 10

  • Atalanta-Parma
  • Bologna-Monza
  • Como-Venezia
  • Frosinone-Torino
  • Juventus-Napoli
  • Lazio-Cagliari
  • Lecce-Genoa
  • Milan-Inter
  • Sassuolo-Fiorentina
  • Udinese-Roma

Giornata 11

  • Cagliari-Frosinone
  • Fiorentina-Juventus
  • Genoa-Milan
  • Inter-Como
  • Monza-Atalanta
  • Napoli-Lazio
  • Parma-Bologna
  • Roma-Sassuolo
  • Torino-Lecce
  • Venezia-Udinese

Giornata 12

  • Atalanta-Inter
  • Bologna-Udinese
  • Como-Cagliari
  • Juventus-Venezia
  • Lazio-Lecce
  • Milan-Frosinone
  • Monza-Fiorentina
  • Napoli-Torino
  • Parma-Roma
  • Sassuolo-Genoa

Giornata 13

  • Cagliari-Milan
  • Como-Juventus
  • Frosinone-Parma
  • Inter-Genoa
  • Lecce-Atalanta
  • Roma-Monza
  • Sassuolo-Napoli
  • Torino-Lazio
  • Udinese-Fiorentina
  • Venezia-Bologna

Giornata 14

  • Bologna-Roma
  • Fiorentina-Cagliari
  • Frosinone-Inter
  • Genoa-Torino
  • Juventus-Udinese
  • Lazio-Atalanta
  • Milan-Parma
  • Monza-Como
  • Napoli-Lecce
  • Venezia-Sassuolo

Giornata 15

  • Atalanta-Genoa
  • Cagliari-Venezia
  • Como-Bologna
  • Inter-Torino
  • Juventus-Monza
  • Lazio-Roma
  • Lecce-Sassuolo
  • Napoli-Milan
  • Parma-Fiorentina
  • Udinese-Frosinone

Giornata 16

  • Atalanta-Napoli
  • Fiorentina-Bologna
  • Frosinone-Lazio
  • Genoa-Udinese
  • Lecce-Inter
  • Milan-Como
  • Roma-Juventus
  • Sassuolo-Parma
  • Torino-Cagliari
  • Venezia-Monza

Giornata 17

  • Bologna-Juventus
  • Cagliari-Genoa
  • Como-Lecce
  • Fiorentina-Lazio
  • Inter-Sassuolo
  • Monza-Milan
  • Parma-Napoli
  • Roma-Frosinone
  • Torino-Venezia
  • Udinese-Atalanta

Giornata 18

  • Atalanta-Como
  • Frosinone-Bologna
  • Genoa-Monza
  • Juventus-Torino
  • Lazio-Inter
  • Lecce-Parma
  • Milan-Fiorentina
  • Napoli-Cagliari
  • Sassuolo-Udinese
  • Venezia-Roma

Giornata 19

  • Bologna-Genoa
  • Cagliari-Sassuolo
  • Como-Lazio
  • Fiorentina-Lecce
  • Inter-Juventus
  • Monza-Frosinone
  • Parma-Venezia
  • Roma-Milan
  • Torino-Atalanta
  • Udinese-Napoli

Giornata 20

  • Atalanta-Roma
  • Cagliari-Como
  • Juventus-Genoa
  • Lazio-Bologna
  • Lecce-Udinese
  • Milan-Torino
  • Napoli-Fiorentina
  • Parma-Inter
  • Sassuolo-Monza
  • Venezia-Frosinone

Giornata 21

  • Bologna-Atalanta
  • Como-Napoli
  • Fiorentina-Sassuolo
  • Frosinone-Milan
  • Genoa-Parma
  • Inter-Venezia
  • Juventus-Cagliari
  • Lecce-Torino
  • Monza-Lazio
  • Roma-Udinese

Giornata 22

  • Atalanta-Fiorentina
  • Cagliari-Parma
  • Genoa-Lecce
  • Lazio-Venezia
  • Milan-Juventus
  • Monza-Roma
  • Napoli-Inter
  • Sassuolo-Como
  • Torino-Frosinone
  • Udinese-Bologna

Giornata 23

  • Atalanta-Lazio
  • Bologna-Milan
  • Como-Monza
  • Fiorentina-Udinese
  • Inter-Cagliari
  • Juventus-Sassuolo
  • Lecce-Napoli
  • Parma-Frosinone
  • Roma-Torino
  • Venezia-Genoa

Giornata 24

  • Bologna-Como
  • Cagliari-Lazio
  • Genoa-Atalanta
  • Frosinone-Fiorentina
  • Inter-Milan
  • Monza-Lecce
  • Napoli-Juventus
  • Roma-Parma
  • Torino-Sassuolo
  • Udinese-Venezia

Giornata 25

  • Atalanta-Monza
  • Como-Torino
  • Fiorentina-Inter
  • Juventus-Bologna
  • Lazio-Napoli
  • Lecce-Frosinone
  • Milan-Genoa
  • Sassuolo-Roma
  • Udinese-Parma
  • Venezia-Cagliari

Giornata 26

  • Bologna-Lecce
  • Cagliari-Udinese
  • Como-Milan
  • Frosinone-Napoli
  • Genoa-Lazio
  • Inter-Atalanta
  • Monza-Juventus
  • Parma-Sassuolo
  • Roma-Venezia
  • Torino-Fiorentina

Giornata 27

  • Atalanta-Torino
  • Fiorentina-Venezia
  • Juventus-Roma
  • Lazio-Frosinone
  • Lecce-Como
  • Milan-Cagliari
  • Monza-Genoa
  • Napoli-Parma
  • Sassuolo-Bologna
  • Udinese-Inter

Giornata 28

  • Bologna-Napoli
  • Cagliari-Fiorentina
  • Como-Udinese
  • Frosinone-Monza
  • Genoa-Roma
  • Lazio-Juventus
  • Milan-Sassuolo
  • Parma-Lecce
  • Torino-Inter
  • Udinese-Atalanta

Giornata 29

  • Atalanta-Milan
  • Fiorentina-Genoa
  • Inter-Frosinone
  • Juventus-Como
  • Monza-Bologna
  • Napoli-Venezia
  • Parma-Lazio
  • Roma-Lecce
  • Sassuolo-Cagliari
  • Udinese-Torino

Giornata 30

  • Cagliari-Napoli
  • Como-Fiorentina
  • Frosinone-Udinese
  • Lecce-Lazio
  • Genoa-Inter
  • Milan-Monza
  • Roma-Bologna
  • Sassuolo-Atalanta
  • Torino-Juventus
  • Venezia-Parma

Giornata 31

  • Bologna-Venezia
  • Cagliari-Atalanta
  • Fiorentina-Milan
  • Frosinone-Genoa
  • Inter-Roma
  • Juventus-Lecce
  • Lazio-Torino
  • Napoli-Sassuolo
  • Parma-Como
  • Udinese-Monza

Giornata 32

  • Bologna-Cagliari
  • Atalanta-Udinese
  • Como-Frosinone
  • Fiorentina-Parma
  • Milan-Napoli
  • Monza-Inter
  • Roma-Lazio
  • Sassuolo-Lecce
  • Torino-Genoa
  • Venezia-Juventus

Giornata 33

  • Cagliari-Monza
  • Frosinone-Roma
  • Genoa-Sassuolo
  • Inter-Bologna
  • Juventus-Fiorentina
  • Lazio-Como
  • Lecce-Milan
  • Napoli-Udinese
  • Parma-Atalanta
  • Venezia-Torino

Giornata 34

  • Atalanta-Juventus
  • Bologna-Fiorentina
  • Como-Inter
  • Lecce-Cagliari
  • Milan-Lazio
  • Monza-Venezia
  • Roma-Napoli
  • Sassuolo-Frosinone
  • Torino-Parma
  • Udinese-Genoa

Giornata 35

  • Fiorentina-Roma
  • Frosinone-Atalanta
  • Genoa-Cagliari
  • Inter-Lecce
  • Lazio-Sassuolo
  • Napoli-Monza
  • Parma-Milan
  • Torino-Bologna
  • Udinese-Juventus
  • Venezia-Como

Giornata 36

  • Bologna-Frosinone
  • Cagliari-Torino
  • Como-Atalanta
  • Lazio-Udinese
  • Lecce-Fiorentina
  • Juventus-Inter
  • Lecce-Fiorentina
  • Milan-Roma
  • Monza-Parma
  • Napoli-Genoa
  • Sassuolo-Venezia

Giornata 37

  • Atalanta-Lecce
  • Fiorentina-Monza
  • Frosinone-Cagliari
  • Genoa-Bologna
  • Inter-Lazio
  • Parma-Juventus
  • Roma-Como
  • Torino-Napoli
  • Udinese-Sassuolo
  • Venezia-Milan

Giornata 38

  • Bologna-Parma
  • Cagliari-Roma
  • Como-Genoa
  • Juventus-Frosinone
  • Lazio-Fiorentina
  • Lecce-Venezia
  • Milan-Udinese
  • Monza-Torino
  • Napoli-Atalanta
  • Sassuolo-Inter

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