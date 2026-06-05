Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

È stato svelato oggi, a Parma, il calendario della Serie A 2026/27, con la prima giornata prevista per il weekend del 22-23 agosto 2026. Una stagione – quella scorsa – che ha visto il trionfo dell’Inter di circa un mese fa, Milan e Juventus fuori dalla Champions (dove invece ci sarà il Como per la prima volta), le retrocessioni di Pisa, Verona e Cremonese, le promozioni dalla Serie B di Venezia, Frosinone e Monza. Tante le novità per il prossimo anno. Intanto, la più sostanziale riguarda l’accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali. Il campionato infatti si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

Giornata 1

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Lazio

Frosinone-Juventus

Genoa-Napoli

Inter-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Como

Venezia-Lecce

Giornata 2

Atalanta-Bologna

Cagliari-Inter

Fiorentina-Frosinone

Juventus-Parma

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Venezia

Monza-Udinese

Napoli-Como

Sassuolo-Torino.

Giornata 3

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Torino

Frosinone-Venezia

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Milan

Parma-Monza

Roma-Atalanta

Udinese-Lazio

Giornata 4

Atalanta-Cagliari

Como-Parma

Genoa-Frosinone

Inter-Udinese

Lazio-Milan

Lecce-Monza

Napoli-Bologna

Sassuolo-Juventus

Torino-Roma

Venezia-Fiorentina

Giornata 5

Bologna-Torino

Fiorentina-Napoli

Frosinone-Como

Juventus-Atalanta

Milan-Lecce

Monza-Sassuolo

Parma-Genoa

Roma-Inter

Udinese-Cagliari

Venezia-Lazio

Giornata 6

Atalanta-Venezia

Cagliari-Juventus

Como-Roma

Genoa-Fiorentina

Inter-Parma

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Frosinone

Sassuolo-Milan

Torino-Udinese

Giornata 7

Bologna-Inter

Fiorentina-Como

Frosinone-Sassuolo

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta

Monza-Cagliari

Parma-Torino

Roma-Genoa

Udinese-Lecce

Venezia-Napoli

Giornata 8

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Como-Sassuolo

Genoa-Venezia

Inter-Fiorentina

Lazio-Parma

Lecce-Juventus

Napoli-Roma

Torino-Monza

Udinese-Milan

Giornata 9

Atalanta-Parma

Bologna-Monza

Como-Venezia

Frosinone-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Genoa

Milan-Inter

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

Giornata 10

Atalanta-Parma

Bologna-Monza

Como-Venezia

Frosinone-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Genoa

Milan-Inter

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

Giornata 11

Cagliari-Frosinone

Fiorentina-Juventus

Genoa-Milan

Inter-Como

Monza-Atalanta

Napoli-Lazio

Parma-Bologna

Roma-Sassuolo

Torino-Lecce

Venezia-Udinese

Giornata 12

Atalanta-Inter

Bologna-Udinese

Como-Cagliari

Juventus-Venezia

Lazio-Lecce

Milan-Frosinone

Monza-Fiorentina

Napoli-Torino

Parma-Roma

Sassuolo-Genoa

Giornata 13

Cagliari-Milan

Como-Juventus

Frosinone-Parma

Inter-Genoa

Lecce-Atalanta

Roma-Monza

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Venezia-Bologna

Giornata 14

Bologna-Roma

Fiorentina-Cagliari

Frosinone-Inter

Genoa-Torino

Juventus-Udinese

Lazio-Atalanta

Milan-Parma

Monza-Como

Napoli-Lecce

Venezia-Sassuolo

Giornata 15

Atalanta-Genoa

Cagliari-Venezia

Como-Bologna

Inter-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Roma

Lecce-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Fiorentina

Udinese-Frosinone

Giornata 16

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Bologna

Frosinone-Lazio

Genoa-Udinese

Lecce-Inter

Milan-Como

Roma-Juventus

Sassuolo-Parma

Torino-Cagliari

Venezia-Monza

Giornata 17

Bologna-Juventus

Cagliari-Genoa

Como-Lecce

Fiorentina-Lazio

Inter-Sassuolo

Monza-Milan

Parma-Napoli

Roma-Frosinone

Torino-Venezia

Udinese-Atalanta

Giornata 18

Atalanta-Como

Frosinone-Bologna

Genoa-Monza

Juventus-Torino

Lazio-Inter

Lecce-Parma

Milan-Fiorentina

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Venezia-Roma

Giornata 19

Bologna-Genoa

Cagliari-Sassuolo

Como-Lazio

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Monza-Frosinone

Parma-Venezia

Roma-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Napoli

Giornata 20

Atalanta-Roma

Cagliari-Como

Juventus-Genoa

Lazio-Bologna

Lecce-Udinese

Milan-Torino

Napoli-Fiorentina

Parma-Inter

Sassuolo-Monza

Venezia-Frosinone

Giornata 21

Bologna-Atalanta

Como-Napoli

Fiorentina-Sassuolo

Frosinone-Milan

Genoa-Parma

Inter-Venezia

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Monza-Lazio

Roma-Udinese

Giornata 22

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Parma

Genoa-Lecce

Lazio-Venezia

Milan-Juventus

Monza-Roma

Napoli-Inter

Sassuolo-Como

Torino-Frosinone

Udinese-Bologna

Giornata 23

Atalanta-Lazio

Bologna-Milan

Como-Monza

Fiorentina-Udinese

Inter-Cagliari

Juventus-Sassuolo

Lecce-Napoli

Parma-Frosinone

Roma-Torino

Venezia-Genoa

Giornata 24

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Genoa-Atalanta

Frosinone-Fiorentina

Inter-Milan

Monza-Lecce

Napoli-Juventus

Roma-Parma

Torino-Sassuolo

Udinese-Venezia

Giornata 25

Atalanta-Monza

Como-Torino

Fiorentina-Inter

Juventus-Bologna

Lazio-Napoli

Lecce-Frosinone

Milan-Genoa

Sassuolo-Roma

Udinese-Parma

Venezia-Cagliari

Giornata 26

Bologna-Lecce

Cagliari-Udinese

Como-Milan

Frosinone-Napoli

Genoa-Lazio

Inter-Atalanta

Monza-Juventus

Parma-Sassuolo

Roma-Venezia

Torino-Fiorentina

Giornata 27

Atalanta-Torino

Fiorentina-Venezia

Juventus-Roma

Lazio-Frosinone

Lecce-Como

Milan-Cagliari

Monza-Genoa

Napoli-Parma

Sassuolo-Bologna

Udinese-Inter

Giornata 28

Bologna-Napoli

Cagliari-Fiorentina

Como-Udinese

Frosinone-Monza

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Sassuolo

Parma-Lecce

Torino-Inter

Udinese-Atalanta

Giornata 29

Atalanta-Milan

Fiorentina-Genoa

Inter-Frosinone

Juventus-Como

Monza-Bologna

Napoli-Venezia

Parma-Lazio

Roma-Lecce

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Torino

Giornata 30

Cagliari-Napoli

Como-Fiorentina

Frosinone-Udinese

Lecce-Lazio

Genoa-Inter

Milan-Monza

Roma-Bologna

Sassuolo-Atalanta

Torino-Juventus

Venezia-Parma

Giornata 31

Bologna-Venezia

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Milan

Frosinone-Genoa

Inter-Roma

Juventus-Lecce

Lazio-Torino

Napoli-Sassuolo

Parma-Como

Udinese-Monza

Giornata 32

Bologna-Cagliari

Atalanta-Udinese

Como-Frosinone

Fiorentina-Parma

Milan-Napoli

Monza-Inter

Roma-Lazio



Sassuolo-Lecce

Torino-Genoa

Venezia-Juventus

Giornata 33

Cagliari-Monza

Frosinone-Roma

Genoa-Sassuolo

Inter-Bologna

Juventus-Fiorentina

Lazio-Como

Lecce-Milan

Napoli-Udinese

Parma-Atalanta

Venezia-Torino

Giornata 34

Atalanta-Juventus

Bologna-Fiorentina

Como-Inter

Lecce-Cagliari

Milan-Lazio

Monza-Venezia

Roma-Napoli

Sassuolo-Frosinone

Torino-Parma

Udinese-Genoa

Giornata 35

Fiorentina-Roma

Frosinone-Atalanta

Genoa-Cagliari

Inter-Lecce

Lazio-Sassuolo

Napoli-Monza

Parma-Milan

Torino-Bologna

Udinese-Juventus

Venezia-Como

Giornata 36

Bologna-Frosinone

Cagliari-Torino

Como-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Juventus-Inter

Lecce-Fiorentina

Milan-Roma

Monza-Parma

Napoli-Genoa

Sassuolo-Venezia

Giornata 37

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Monza

Frosinone-Cagliari

Genoa-Bologna

Inter-Lazio

Parma-Juventus

Roma-Como

Torino-Napoli

Udinese-Sassuolo

Venezia-Milan

Giornata 38