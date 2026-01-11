Sicurezza, Meloni accusa i giudici. Ma a Roma e a Bologna gli aggressori avrebbero dovuto essere già espulsi

Avrebbe dovuto essere espulso dall’Italia il 18enne tunisino fermato per l’aggressione di un funzionario ministeriale alla stazione Termini di Roma. Come avrebbe dovuto esserlo Marin Jelenic, il 36enne croato senza fissa dimora che ha accoltellato a morte il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna. Mentre Giorgia Meloni accusa i magistrati di “mettere a repentaglio la sicurezza“ con le loro decisioni, gli ultimi casi di cronaca dimostrano come i soggetti responsabili (o presunti tali) di aggressioni nelle città fossero a piede libero per l’inerzia del governo. Sabato sera, vicino a Termini, un 57enne dipendente del ministero delle Imprese è stato accerchiato da sette-otto persone, picchiato violentemente e lasciato in una pozza di sangue: ricoverato al Policlinico Umberto I, è intubato in terapia intensiva in prognosi riservata. Per il pestaggio sono stati fermati in due, tra cui un 18enne egiziano con precedenti per rapina, ricettazione, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, era irregolare e a inizio gennaio era stato colpito da provvedimento di espulsione ancora non eseguito. Poco dopo, sempre intorno a Termini, è stato aggredito anche un rider: anche in questo caso i fermati sono due, entrambi tunisini, uno con precedenti e l’altro irregolare.

Anche Jelenic, fermato a Desenzano del Garda mentre fuggiva dopo l’aggressione ad Ambrosio, aveva ricevuto il 23 dicembre un foglio di via dal prefetto di Milano dopo essere stato trovato in possesso di un coltello. Aveva dieci giorni per fare ricorso o lasciare il Paese: scaduto quel termine, avrebbe dovuto essere arrestato per poi venire rimpatriato coattivamente. Il 5 gennaio, invece, era ancora Bologna, dove ha ucciso il capotreno che nei giorni precedenti lo aveva trovato senza biglietto e fatto scendere alla prima stazione. A sentire Meloni, però, sono “le decisioni dei magistrati” a “vanificare il lavoro delle forze dell’ordine e del Parlamento”, come ha detto alla conferenza stampa di inizio anno citando (a sproposito) i casi dell’imam di Torino e di un uomo che sversava rifiuti tossici nella Terra dei fuochi.

Così le opposizioni possono infierire: “L’Italia è un paese insicuro, gli ultimi episodi avvenuti alla stazione Termini di Roma lasciano senza parole”, accusa Raffaella Paita, capogruppo di Italia viva al Senato. “È chiaro che qualcosa non sta funzionando: tutti i fermati hanno precedenti o decreti di espulsione sulle spalle, sarebbero dovuti stare in carcere o fuori dal territorio nazionale. Meloni riporti in Italia gli agenti che ancora si trovano inutilmente in Albania, perché la retorica e la faccia feroce non bastano”. E il presidente M5S Giuseppe Conte attacca: “C’è chi attende che le promesse su maggiore sicurezza fatte per anni vengano attuate. E ancora ieri si è ritrovato un un far west a Roma, nei pressi della stazione Termini, con un rider ferito e un 57enne aggredito e finito in terapia intensiva.