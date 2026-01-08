Ai vertici non è piaciuta la gestione del caso Pongracic-Gila: il difensore viola ha trattenuto platealmente l'avversario. Giudicate invece corrette le decisioni sui due tocchi di mano di Buongiorno e Hojlund

Stop di uno o due turni – da definire – per Sozza, Pezzuto e Prontera rispettivamente direttore di gara, Var e Avar di Lazio–Fiorentina. Ai vertici arbitrali non è piaciuta la gestione degli episodi nel corso del match giocato all’Olimpico, in particolare il calcio di rigore non assegnato alla Lazio nel primo tempo. Gli episodi in questione sono diversi, ma ciò che maggiormente ha convinto l’Aia a fermare Sozza e i varisti è appunto quello della trattenuta di Pongracic a Gila.

Una trattenuta plateale a giudicare dalle immagini, ma non punita dall’arbitro. Un errore secondo i vertici dei fischietti, in quanto si trattava di un gesto evidente e funzionale al fermare il difensore della Lazio che cercava di arrivare sul pallone. Un episodio che aveva fatto discutere già nell’immediato, con Lotito che senza mezzi termini ha criticato l’operato della classe arbitrale per questo e altri episodi accaduti precedentemente. A non convincere è stato anche il rigore assegnato alla Fiorentina sull’1-1. C’è contatto, ma Gudmundsson trascina la gamba e l’impressione è che vada a cercare l’avversario. Non è ancora stato definito lo stop: sarà di uno o due turni, sia per l’arbitro che per chi si trovava in sala Var a Lissone.

Verona-Napoli, promosso l’arbitro Marchetti: era mano di Hojlund

Nessuno stop invece per Marchetti e Marini, arbitro e Var di Napoli-Verona. Corrette le decisioni sia sul fallo di mano da rigore di Buongiorno, che sul gol annullato a Hojlund per la stessa infrazione. Il braccio di Buongiorno viene considerato punibile per la posizione “scomposta”.

Hojlund invece – come si vede da diversi video, sia da quelli frontali che laterali (compreso il replay postato dallo stesso attaccante nelle sue Instagram Stories) – ha toccato il pallone con il braccio. In questi casi non importa la posizione, se aumenti o meno il volume del corpo e altri criteri che entrano in gioco in determinate situazioni. Nel caso di “immediatezza“, se si tocca il pallone con il braccio, la rete è da annullare. Tradotto: se chi fa gol tocca il pallone con la mano e poi segna, a prescindere da tutto la rete è da non convalidare.