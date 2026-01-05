“Perdita della gara e omologazione della stessa con il risultato di 20-0 con obbligo del Trapani Shark S.S.D. A R.L. di pagamento dell’ammenda di euro 50mila prevista per la prima rinuncia alle gare”. Così in una nota il giudice sportivo ha decretato la scontata sconfitta a tavolino al club di basket trapanese dopo la mancata presentazione per il match contro la Virtus Bologna previsto per domenica 4 gennaio. Il club siciliano aveva comunicato via mail “l’impossibilità di partecipare alla gara” “per asseriti motivi di forza maggiore ritenuti dalla LBA non idonei a giustificare il rinvio di gare già calendarizzate”, si legge ancora nella nota del giudice sportivo.

Il Tribunale Federale ha inflitto negli scorsi mesi al club un totale di 8 punti di penalizzazione a causa di irregolarità amministrative nei pagamenti di ritenute e contributi, fortemente contestate dal presidente Valerio Antonini, inibito fino al 2027. Alla seconda gara saltata arriverebbe l’esclusione dal campionato, ma ieri il patron Valerio Antonini ha escluso categoricamente questa possibilità: “Se qualcuno pensa che non andare a Bologna significa ritirare gli Shark non ha capito assolutamente nulla. La squadra giocherà regolarmente in coppa e in casa con Trento“.

Domani, 6 gennaio, ci sarà infatti infatti il play-in di Champions League contro l’Hapoel Holon: per l’andata in Israele il club ha già prenotato volo e hotel, mentre giovedì ci sarà poi il ritorno in Sicilia. Salutati Allen, Ford e Alibegovic, sono in uscita anche Eboua, Petrucelli e Rossato. Al momento sono sette i “superstiti”. Pochi, pochissimi per affrontare tre partite in sei giorni.

“Per quanti giocatori ci saranno, scenderemo in campo. Non daremo alla Federazione l’opportunità di togliersi la soddisfazione di farci radiare per nostre inadempienze”, ha dichiarato successivamente Antonini alla Rai, chiedendo ancora “richieste di risarcimento danni senza precedenti” e con un occhio poi anche al futuro: “Bisogna cercare in qualche modo di arrivare a giugno per poter ricominciare in maniera diversa, probabilmente con un nuovo proprietario”. Lo show continua.