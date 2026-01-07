Cinque colpi di arma da fuoco esplosi contro la sede della Cgil nel quartiere di Primavalle a Roma. Cinque fori, uno per per ciascuna delle vetrate e delle serrande della struttura. È quando denuncia in una nota il sindacato confederale di Roma e Lazio e la Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo, sottolineando che il rinvenimento è avvenuto mercoledì mattina alla riapertura della sede.

Il sindacato ha così chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sporto denuncia contro quello che la Cgil definisce un “gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente” la sede del sindacato “e nessun altro locale limitrofo”. Al momento non è arrivata alcuna rivendicazione. “Quanto accaduto ci preoccupa fortemente, anche in relazione ad un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale, ma continueremo a presidiare il territorio e a dare risposte ai problemi delle persone che si rivolgono alle nostre sedi”, scrive il sindacato. “Al di là della matrice del gesto, che sarà accertata nelle sedi opportune, la Cgil nel quartiere di Primavalle – si legge ancora – costituisce un presidio di legalità e democrazia. Per questo non ci lasceremo intimidire da questo gravissimo atto, sulle cui responsabilità chiediamo venga fatta chiarezza al più presto”.