Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:19

Bologna, le immagini del presunto killer del capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Il video diffuso dalla polizia
Icona dei commenti Commenti

Le immagini dalla videosorveglianza del presunto killer del capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio, ucciso a Bologna. Si tratterebbe di Jelenic Marin, 36enne di origini croate. Ambrosio, 34 anni, è stato ucciso a coltellate in un parcheggio della stazione. L’uomo è stato avvistato nel tardo pomeriggio di ieri. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione