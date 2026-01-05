Circa 600 cittadini italiani sono bloccati da domenica 4 gennaio a Sharm El-Sheik dopo la cancellazione di tre voli di linea diretti a Milano. La Farnesina ha spiegato in una nota che la situazione è dovuta alla “sospensione del traffico aereo dalla Grecia per un guasto tecnico alle comunicazioni”. In effetti il traffico sullo spazio aereo ellenico è stato interrotto domenica per un problema tecnico alla Regione informazioni volo di Atene (Fir). Secondo il quotidiano locale Kathimerini il guasto sarebbe legato ai sistemi di radiofrequenza dei Centri di controllo di Atene e Macedonia, necessari per mantenere il contatto con i voli (nazionali e internazionali) che orbitano sopra il territorio greco. I rapporti preliminari hanno indicato un guasto del circuito, la causa precisa del quale è ancora da chiarire.

Stando al comunicato del ministero degli Esteri, i primi a rientrare saranno i clienti Alpitour (circa 90), a bordo di un volo straordinario Neos che dovrebbe partire a mezzanotte di lunedì 5 gennaio. “Sullo stesso volo, rientreranno altri connazionali con il coordinamento dell’Ambasciata d’Italia al Cairo, che ha inviato due funzionari sul posto”, spiega ancora la nota. L’Ambasciata, aggiunge il ministero, sta operando “in stretto raccordo con la Farnesina” per prestare “la massima assistenza ai connazionali rimasti a terra per assicurare che siano alloggiati in strutture adeguate e per identificare nuovi voli che permettano il loro rientro in Italia nel più breve tempo possibile”.