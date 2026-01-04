Corteo a Napoli in segno di vicinanza al popolo venezuelano e contro l’attacco Usa che ha portato all’arresto di Maduro e sua moglie. Circa duecento persone hanno sfilato per la vie del capoluogo, da via Depretis (sede del consolato del Venezuela) fino a piazza Plebiscito dietro uno striscione con la scritta: “Giù le mani dal Venezuela”. Durante il corteo, organizzato da Potere al Popolo, Carc e Cobas, sono stati intonati slogan anti Usa e contro il presidente statunitense Trump. “Un’aggressione al di fuori di ogni norma del diritto internazionale – dice il segretario di Potere al Popolo Giuliano Granato – quello andato in scena è un vero e proprio sequestro del Presidente Maduro. Gli Stati Uniti parlano di lotta al narcotraffico ma è una balla perché il motivo reale è il tentativo di impossessarsi del petrolio e delle risorse minerarie e mettere il Venezuela nelle mani di qualche pupazzo per avere il dominio completo di quel pezzo di Sudamerica che gli Usa considerano il proprio cortile di casa”. Dai manifestanti l’invito alla comunità internazionale a sanzionare gli Usa così come è stato fatto per la Russia dopo l’aggressione all’Ucraina.