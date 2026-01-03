L'attaccante spagnolo si è messo in evidenza al Mondiale per Club, segnando quattro gol, tra cui quello che ha eliminato proprio la Juventus

“Ha le qualità di Raul”. Così, lo scorso luglio, Xabi Alonso esaltava un giovanissimo Gonzalo Garcia. A ventuno anni appena compiuti, l’attaccante spagnolo è stato aggregato in prima squadra per il Mondiale per Club. E non si è trattato di una semplice vacanza: Garcia ha segnato 4 gol, tra cui quello che ha eliminato la Juventus negli ottavi di finale.

Un biglietto da visita mondiale per un giovanissimo, che in Spagna era già molto conosciuto: dopo 25 gol in campionato con il Real Madrid Castilla, il ventunenne era spesso utilizzato anche in prima squadra. Adesso, soltanto qualche mese più tardi, Gonzalo Garcia potrebbe finire in Serie A. La Juventus lo ha messo nel mirino per il calciomercato invernale e piace molto: potrebbe essere lui il vice Kenan Yildiz.

Chi è Gonzalo Garcia

Gol, tanti, e personalità: sono questi i tratti distintivi di Gonzalo Garcia. Ventuno anni compiuti lo scorso marzo ma già tra i grandi campioni. La fiducia del Real Madrid per l’ultimo gioiello della sua Cantera è tanta e in estate si pensava già di affidargli la camiseta numero 9. Poi, per evitare ulteriori pressioni, si è optato per un più ‘semplice’ 16.

Lo spagnolo è nato con la maglia del Real Madrid cucita addosso grazie al padre, grande tifoso madrileno. Il 2014 è stato l’anno della svolta. A maggio esultava per la vittoria della decima Champions League (con Ancelotti in panchina) e qualche mese dopo iniziava il suo percorso a Valdebebas. “È un 10”, raccontavano di lui nella Ciudad Blanca. Il feeling col gol però era evidente, tanto da avere movenze e capacità da 9 vecchia scuola.

La consacrazione, poi, è avvenuta nel segno di due numeri 7. Nella scorsa stagione, Gonzalo Garcia guidava l’attacco del Castilla, con Raul in panchina. Punta, esterno destro ed esterno sinistro: il ragazzino aveva licenza di muoversi liberamente. E far male: 25 gol in 36 partite. Numeri impressionanti che lo hanno catapultato anche in prima squadra. Quasi per un gioco del destino, ha (ri)trovato Carlo Ancelotti, dieci anni dopo la gioia immensa della vittoria della (prima) UEFA Champions League da giovane tifoso. Gonzalo Garcia ci ha messo pochissimo per prendersi la scena: soltanto otto minuti dopo l’esordio, ha trovato il gol-vittoria nei quarti di finale di Copa del Rey contro il Leganes.

Prima il colpo di testa vincente su assist di Brahim Diaz, poi l’esultanza con il ‘Sium’: lo spagnolo ha esultato nel segno del suo modello. “È il mio idolo, il mio punto di riferimento”, aveva dichiarato a fine partita. Era il 5 febbraio 2023 (tra l’altro proprio il giorno di nascita del portoghese). Da lì, Gonzalo Garcia è stato utilizzato per qualche altro spezzone, ma abbastanza da guadagnarsi la convocazione al Mondiale per Club. Quattro gol in sei partite e la benedizione anche di Xabi Alonso. Una strada tracciata, insomma. Quest’anno, però, lo spazio in attacco è poco. Per il momento, sono soltanto diciassette le presenze (due da titolare) e nessun gol. E così la Juventus ci pensa.

Vice Yildiz e operazione alla Morata

Gennaio è il mese delle opportunità e Gonzalo Garcia potrebbe esserlo per la Juventus. Evitare spese eccessive per il grande sogno estivo, Sandro Tonali, ma migliorare la rosa per conquistare il quarto posto: un compito non facile per il nuovo direttore sportivo Ottolini. Così il ventunenne è finito nel mirino del club bianconero.

Gonzalo Garcia piace tanto ma, per il momento, non è ancora partita nessuna trattativa. Dopo aver spedito in prestito Endrick al Lione, la Juventus dovrà convincere il Real Madrid a cedere un’altra stellina. L’operazione non sarà sicuramente facile ma i rapporti tra le parti sono buoni.

Si potrebbe ripetere un’operazione alla Morata di qualche stagione fa: difficilmente i Blancos cedono a cuor leggero i prodotti della propria Cantera. Così, potrebbero imbastire un’operazione in prestito con recompra e contro-recompra. E Gonzalo Garcia potrebbe seguire altri canterani in Serie A, come Nico Paz e Jacobo Ramon. Luciano Spalletti potrebbe così avere un’alternativa per far rifiatare Kenan Yildiz, ma anche, all’occorrenza, una punta. Presto sì, ma i bianconeri ci pensano.