La Juventus vuole Sandro Tonali: il piano per convincere il Newcastle, a gennaio solo un rinforzo low-cost per Spalletti

Il club bianconero ha un obiettivo chiaro per il centrocampo, ma serviranno tanti soldi e pazienza. Per questo nel mercato invernale punta su Guido Rodriguez dal West Ham

Il sogno della Juventus ha un nome e un cognome: Sandro Tonali. Proprio lui, il bianconero di Newcastle che in Piemonte sognano di far diventare ‘il bianconero di Torino’. Un’operazione complessa, impossibile per gennaio. Veramente impossibile. Ma un’operazione (che sarebbe anche un ottimo biglietto da visite per Comolli) già allo studio per giugno. E che in qualche modo determinerà i piani di mercato societari per questo gennaio ormai alle porte.

Per convincere il Newcastle a cedere il giocatore, infatti, serviranno tanti soldi. Tantissimi. È stato pagato quasi 61 milioni di euro, bonus inclusi, due anni fa e Transfermarkt stima il suo attuale valore sui 75 milioni (un dato derivato da algoritmi, quindi tutto da stabilire secondo parametri più umani). È evidente che un’operazione come questa difficilmente potrà essere imbastita e chiusa in inverno, quando i costi lievitano ancora di più e soprattutto è quasi impossibile l’intenzione di una squadra di privarsi di un big come il centrocampista. Ma a Spalletti serve un playmaker e Tonali sarebbe perfetto.

Per giugno. E per l’inverno? Un nome c’è: si chiama Guido Rodriguez, è un classe 1994 argentino e gioca nel West Ham. Gioco poco a dire il vero: 5 partite in Premier (tutti spezzoni) che lo rendono decisamente cedibile per questo inverno. E senza costi eccessivi. Sarebbe una soluzione tampone proprio in vista dell’estate, ma potrebbe dare una mano durante questa seconda parte di stagione e, perché no, meritarsi comunque una riconferma.

La Juventus pensa quindi a un rinforzo a centrocampo (più lontana l’ipotesi Frattesi, che non è un vero playmaker e che costa molto) e a uno in attacco. Precisamente sulla fascia mancina, dove serve trovare un ricambio sensato per Kenan Yildiz. Il turco è al centro del progetto Juventus: con lui si sta trattando il rinnovo di contratto ma ha bisogno ogni tanto di rifiatare, senza il bisogno di reinvetare l’impalcatura della squadra. Ed è per questo che si guarda alle alternative, con un nome che porta in Spagna, a Madrid. Si tratta di Gonzalo Garcia, classe 2004 che nel Real ha avuto qualche occasione di mettersi in mostra (ha anche giocato al Mondiale per Club, segnando alla Juventus). Può essere un nome giusto, giovane ma con un buon pedigree, per poter permettere a Spalletti di avere un’alternativa più che valida per il reparto. Che verrà puntellato in inverno, sì, ma di nuovo senza grosse spese.

Perché la fiche più importante è già stata predisposta. Ma con sviluppi e esiti tutti da conoscere.