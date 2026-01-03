Il mondo FQ

Ultimo aggiornamento: 13:09

“Fammi vedere se c’è il ferito a bordo, se non c’è nessuno vi segnalo alla polizia”: uomo blocca l’ambulanza e l’autista si sente male

di Redazione Cronaca
Ora l'uomo del furgone rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio e minacce
“Fammi vedere se avete il ferito a bordo, vi faccio una segnalazione”, queste le parole dell’autista che ha bloccato la strada a un’ambulanza. Il fatto è accaduto a Torre Angela, nella periferia di Roma Est. Intorno alle 11:30 del 2 gennaio, i sanitari stavano trasportando un paziente in codice giallo al Policlinico Tor Vergata quando un furgone ha tagliato la strada al veicolo su via di Torrenova, all’altezza di via di Tor Bella Monaca, impedendogli di proseguire la marcia.

L’autista del Renault Trafic è sceso dalla vettura, si è avvicinato allo sportello del guidatore e ha intimato al personale del 118 di mostrare il ferito a bordo, dubitando dell’emergenza in corso. Dopodiché, l’uomo si è finalmente convinto a liberare la strada e la marcia dei soccorritori ha potuto proseguire verso l’ospedale.

La lunga mattinata non è finita lì. Terminata l’operazione, il conducente dell’ambulanza ha avuto una crisi ipertensiva ed è stato curato al pronto soccorso. In seguito alla vicenda è stata sporta denuncia alle forze dell’ordine: le ipotesi di reato per l’autista del Renault Trafic sono interruzione di pubblico servizio e minacce.

