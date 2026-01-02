Se il calore si accumula sul soffitto di una stanza, fumo e vapori si diffondono ovunque e la temperatura raggiunge rapidamente diverse centinaia di gradi Celsius. Così le fiamme si propagano

Lo chiamano flashover: è il passaggio brusco da un incendio localizzato a un incendio esteso. Potrebbe essere questo il fenomeno che ha fatto propagare così rapidamente le fiamme che hanno ucciso almeno 47 persone nella notte di Capodanno all’interno del Constellation Bar di Crans-Montana, in Svizzera.

Accade quando il fuoco si espande all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi. Soprattutto all’interno di una stanza, se il calore si accumula sul soffitto è difficile fermare la propagazione dei fumi e dei vapori e l’aumento di temperatura – che raggiunge velocemente diverse centinaia di gradi. Questo può causare l’accensione simultanea di altri oggetti infiammabili e la rapida propagazione delle fiamme. Quando succede, sopravvivere è praticamente impossibile. La situazione è pericolosa, e potenzialmente fatale, anche per i Vigili del fuoco con equipaggiamento protettivo completo.