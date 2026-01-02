Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 9:57

Strage di Crans-Montana, cos’è il flashover che può aver trasformato l’incendio in strage

di Redazione Cronaca
Se il calore si accumula sul soffitto di una stanza, fumo e vapori si diffondono ovunque e la temperatura raggiunge rapidamente diverse centinaia di gradi Celsius. Così le fiamme si propagano
Strage di Crans-Montana, cos’è il flashover che può aver trasformato l’incendio in strage
Icona dei commenti Commenti

Lo chiamano flashover: è il passaggio brusco da un incendio localizzato a un incendio esteso. Potrebbe essere questo il fenomeno che ha fatto propagare così rapidamente le fiamme che hanno ucciso almeno 47 persone nella notte di Capodanno all’interno del Constellation Bar di Crans-Montana, in Svizzera.

Accade quando il fuoco si espande all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi. Soprattutto all’interno di una stanza, se il calore si accumula sul soffitto è difficile fermare la propagazione dei fumi e dei vapori e l’aumento di temperatura – che raggiunge velocemente diverse centinaia di gradi. Questo può causare l’accensione simultanea di altri oggetti infiammabili e la rapida propagazione delle fiamme. Quando succede, sopravvivere è praticamente impossibile. La situazione è pericolosa, e potenzialmente fatale, anche per i Vigili del fuoco con equipaggiamento protettivo completo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione