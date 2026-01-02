Di Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo, Achille Barosi, 16 anni e Giuliano Biasini non si hanno notizie. La Federgolf ha annunciato la morte di Emanuele Galeppini, 17 anni, promessa del golf, ma lo zio ha dichiarato che è atteso l'esame del Dna

Resta ancora senza risposta il destino di sei giovanissimi cittadini italiani coinvolti nella strage del bar Costellation di Crans-Montana, in Svizzera. Nell’ultimo aggiornamento della Farnesina che conferma 19 segnalazioni complessive di italiani interessati dal disastro, ma con un quadro ancora incompleto e in continua evoluzione.

Tra i dispersi figura Giovanni Tamburi, 16 anni, di Bologna. I genitori sono separati e, dopo Natale, il ragazzo aveva salutato la madre per raggiungere il padre a Crans-Montana, dove l’uomo possiede una casa. La sera di Capodanno Giovanni aveva cenato con alcuni amici allo Chalet, per poi decidere di proseguire la serata al pub Le Constellation, distrutto dall’incendio. Un amico ha raccontato alla madre che i due sarebbero riusciti inizialmente a scappare insieme, prima di perdersi di vista. Il telefono di Giovanni risultava scarico. Per facilitarne il riconoscimento, la madre ha diffuso un dettaglio: il ragazzo indossa una catenina d’oro con l’immagine della Madonna.

Disperso anche Riccardo Minghetti, 16 anni, romano, appartenente alla comunità ebraica. Crans-Montana era un luogo che frequentava abitualmente. Proprio accanto al pub colpito dal rogo sorgeva una piccola sinagoga, anch’essa andata distrutta. Il suo nome compare fin dalle prime ore negli elenchi dei dispersi.

Non si hanno notizie nemmeno di Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano. Il padre ha trascorso ore davanti all’unità di crisi italiana allestita a Crans-Montana, in attesa di una telefonata che potesse segnalare un ricovero in ospedale. Nella lista dei dispersi italiani figurano inoltre Achille Barosi, 16 anni, e Giuliano Biasini, del quale non è stata resa nota l’età. Su entrambi, al momento, non risultano informazioni disponibili.

È ufficialmente nella lista dei dispersi Emanuele Galeppini, 17 anni, promessa del golf, nato a Genova e residente da anni a Dubai con la famiglia. L’ultimo contatto con i genitori risaliva alla mezzanotte di Capodanno, per lo scambio di auguri. Anche lui si trovava al pub Le Constellation con alcuni amici al momento dell’incendio. La Federgolf ne ha annunciato la morte, ma lo zio ha dichiarato che è atteso l’esame del Dna.

Secondo la Farnesina, oltre ai sei dispersi, tredici italiani risultano feriti e ricoverati, tre dei quali trasferiti in Italia all’ospedale Niguarda di Milano e almeno uno in arrivo per essere curato. Proprio la difficoltà nel riconoscimento delle salme, gravemente compromesse, rende complesso stabilire se alcuni dei dispersi rientrino tra le vittime non ancora identificate. “Con il passare delle ore molte delle persone che si ritenevano disperse sono state poi trovate negli ospedali”, ha spiegato l’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, invitando alla massima prudenza. Le famiglie italiane sono state tutte contattate e stanno collaborando con la Farnesina e con le autorità svizzere per aggiornare le liste, mentre proseguono le operazioni di identificazione e l’assistenza ai parenti delle persone ancora senza notizie.

“Ci sono tra i feriti, 5 non identificati, si tratta di 4 ragazzi e di una ragazza. Sono ora ricoverati” spiega il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con Radio1 da Sion, capitale del canton Vallese, in Svizzera, dove si trova per avere maggiori informazioni sulle vittime dell’incendio a Crans-Montana nella notte di Capodanno in cui sono morte almeno 47 persone. “Speriamo che gli italiani possano essere tra i feriti non identificati, però questo non lo sappiamo. Siamo pronti a ogni evenienza e a sostenere le famiglie in ogni modo, sperando che le cose vadano per il verso giusto”.