Nella giornata di ieri il padre è andato sul posto a cercarlo: l’ultimo contatto al telefono tra il ragazzo e la famiglia era avvenuto a mezzanotte

Tra le vittime del rogo che ha distrutto il bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio ci sarebbe anche il 16enne Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano che era presente nel bar interrato della struttura distrutta dalle fiamme innescate probabilmente da alcune candele e da un petardo. A darne comunicazione è stata la Federgolf con un comunicato di cordoglio alla famiglia, di origine ligure ma residente a Dubai.

“La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

A distanza di ore è però arrivata la smentita dello zio Sebastiano all’Adnkronos: “Per il momento Emanuele è ancora nella lista dei dispersi e stiamo aspettando il risultato del dna“.

Nella giornata di ieri – 1 gennaio – il padre del ragazzo aveva lanciato l’appello a TgCom. Il genitore ieri è andato sul posto a cercare il figlio: l’ultimo contatto al telefono tra il ragazzo e la famiglia era avvenuto a mezzanotte. Altre due famiglie di giovanissimi amici che si trovavano con il giovane stanno cercando i loro figli nelle strutture d’emergenza.

Il profilo di Emanuele Galeppini

Nato a Genova e residente da anni a Dubai con la famiglia, Emanuele Galeppini era considerato una promessa del golf. Nella sua giovane carriera aveva già ottenuto risultati di rilievo e stava continuando il suo percorso di formazione sportiva negli Emirati Arabi Uniti. La Federazione Italiana Golf ha espresso il proprio cordoglio ricordandolo come un giovane atleta capace di unire talento, passione e valori. Anche la comunità golfistica di Dubai e quella internazionale hanno dato notizia della sua morte, confermata dalle autorità. La famiglia però al momento smentisce.

Credit photo: sito ufficiale Federazione Italiana Golf