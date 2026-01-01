Centinaia di persone hanno partecipato questo pomeriggio a Milano alla Marcia per la Pace, consueto appuntamento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nel giorno di Capodanno che coincide con la Giornata mondiale della Pace. “Vogliamo iniziare questo nuovo anno nel segno della pace perché sentiamo che viviamo in un tempo che è segnato da tanti conflitti, in un clima dominato da un discorso di forza”, ha affermato Giorgio del Zanna della Comunità di Sant’Egidio. “Noi faremo tappa alla Chiesa russo-ortodossa dove pregano insieme russi e ucraini. È un segno di unità in una Chiesa che è molto lacerata. Sentiamo molto che l’ecumenismo, cioè l’unità tra i cristiani sia un elemento importante nella costruzione della pace in Europa e nel mondo”.