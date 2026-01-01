Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:33

“Nuovo anno nel segno della pace”: in centinaia alla marcia a Milano organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Centinaia di persone hanno partecipato questo pomeriggio a Milano alla Marcia per la Pace, consueto appuntamento organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio nel giorno di Capodanno
Icona dei commenti Commenti

Centinaia di persone hanno partecipato questo pomeriggio a Milano alla Marcia per la Pace, consueto appuntamento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nel giorno di Capodanno che coincide con la Giornata mondiale della Pace. “Vogliamo iniziare questo nuovo anno nel segno della pace perché sentiamo che viviamo in un tempo che è segnato da tanti conflitti, in un clima dominato da un discorso di forza”, ha affermato Giorgio del Zanna della Comunità di Sant’Egidio. “Noi faremo tappa alla Chiesa russo-ortodossa dove pregano insieme russi e ucraini. È un segno di unità in una Chiesa che è molto lacerata. Sentiamo molto che l’ecumenismo, cioè l’unità tra i cristiani sia un elemento importante nella costruzione della pace in Europa e nel mondo”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione