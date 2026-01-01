Ed eccoci arrivati pure nel 2026, nonostante tutto resiste questo presidio di polverosa rusticità che richiama lettori più di un Giubileo e contumelie più di un rigore sbagliato. Contumelie che in ogni caso continuano ad essere il sottofondo musicale, più di un classico pe pe pe pe pe zazuera zazuera, delle Domeniche Bestiali. E tra ombre e luci (che non sempre funzionano benissimo), mezzi di fortuna e righe sbilenche rieccoci anche nel nuovo anno, flutes, boccale, damigiana o tazza che sia alla mano per celebrare la bestialità.

TAZZA

Paura eh? Mica lo può dire solo Lucarelli (Carlo, intendiamo, stia tranquillo Cassano)? Non preoccupatevi, stavolta la tazza è tazza per davvero, niente equivoci. Per l’esattezza una tazza di thè caldo, quella che Matja Orbanic, portiere dell’Erzurumspor, si è trovato quasi costretto a bere per sfuggire dal gelo della sua città. Si vede infatti il portiere che approfittando della bevanda calda lasciata lì da qualcuno dello staff si avvicina, non sopportando più neve e gelo, e ne approfitta per berla. C’è chi ha fatto molto di peggio in effetti.

MA DAI

Sembra quasi di sentire un sottofondo “musicale” nel leggere i comunicati del Giudice sportivo che arrivano dal Veneto, dove la parola “blasfemia” è più usata di “fallo” “scontro” e forse anche di articoli determinativi e preposizioni semplici. Anche tra i giovanissimi, sì, come riporta fedelmente e forse fin troppo il comunicato che motiva la squalifica per un ragazzo dell’Under 17 del Calcio Schio che come scrive l’arbitro “perché dopo una mia decisione, dice ‘ma dai’, bestemmiando a voce abbastanza alta”. Ma dai!

CHECCO ZALONE

Ora nelle sale con il suo ultimo film, ma ricordiamo tutti una delle scene più memorabili di “Cado dalle nubi”, ovvero quella finale. Ecco, qualcosa di simile deve essere accaduto a Capri, nel match di Promozione dov’era impegnata la GB Caprese, società multata di 250 euro perché: “Lasciato la struttura il DDG mentre stava andando verso il porto, dei ragazzi con borsoni e giubbini con il logo della caprese sui motorini passavano vicino al DDG insultandolo, e alcuni di questi anche sputandolo addosso. Arrivato al porto altri ragazzi sui motorini chiedevano con modi

minacciosi al DDG di avvicinarsi, stuzzicandolo e dicendogli che non aveva coraggio”.

ELETTROBOMBER

Quanti ne conosciamo? Di meccanobomber, fabbrobomber, idrobomber? È questo il bello delle serie bestiali urbi et orbi: che pure in Inghilterra, nelle serie dilettantistiche, se si rompe il faretto dello stadio del Rusthall e si rischia di dover perdere, ecco che sale il numero nove sulla scaletta, come mostra la foto comparsa sul profilo Facebook della squadra. Ancora in divisa, una mezzoretta di lavoro, il faro si riaccende, si torna in campo…e lo stesso elettricista fa pure gol. Buon 2026.