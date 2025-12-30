L’arrivo delle festività ha fermato la maggior parte dei circuiti di Coppa del Mondo degli sport invernali, ma non tutti. Come da tradizione, sci alpino, sci di fondo e salto con gli sci dopo Natale hanno ripreso l’attività.

Sci alpino

Il miglior risultato della settimana azzurra è arrivato nel super G di Livigno, dove Dominik Paris ha chiuso quinto. In top-10 è arrivato anche Guglielmo Bosca, ottavo. Nel gigante femminile di Semmering (Austria) l’Italia ha ottenuto due piazzamenti tra le migliori dieci. Lara Della Mea, con il settimo posto, ha confermato la crescita dell’ultimo periodo e alle sue spalle è giunta Sofia Goggia.

Ottime notizie arrivano anche da Courmayeur, dove Federica Brignone, in un video pubblicato dalla FISI, è tornata ad allenarsi in gigante. L’azzurra ha sottolineato come sia una corsa contro il tempo per essere in gara a Milano Cortina 2026, ma alcuni addetti ai lavori vociferano che l’obiettivo sia rientrare già in Coppa del Mondo il 20 gennaio nel gigante di Kronplatz oppure 10 giorni dopo a Crans Montana.

Sci di fondo

La sprint in skating che ha aperto il 20esimo Tour de Ski di sci di fondo non ha regalato gioie all’Italia. A Dobbiaco sia Federico Pellegrino che Federica Cassol sono usciti in semifinale. Quest’ultima, però, ha mostrato progressi, soprattutto nella gestione tattica della gara, che fanno ben sperare per il futuro.

Il giorno dopo, nella 10 km con partenza a intervalli in alternato, gli azzurri hanno offerto una bella prova, con Elia Barp ottavo e Pellegrino decimo. Il valdostano dopo due tappe è in corsa per il podio finale nel Tour de Ski, che si chiuderà domenica 4 in Val di Fiemme. Pellegrino è ottavo in classifica a soli 19 secondi dal terzo posto.

Salto con gli sci

L’iconica Tournée dei 4 trampolini sta animando il fine 2025 del salto con gli sci. Nella prima delle quattro gare, disputata a Oberstdorf (Germania), ha dominato lo sloveno Domen Prevc. Gli azzurri non erano presenti, ma saranno in gara nella seconda tappa a Garmisch-Partenkirchen e nelle successive di Innsbruck e Bischofshofen (Austria).

Biathlon

In vista della ripresa della Coppa del Mondo, l’8 gennaio a Oberhof (Germania), lo staff tecnico azzurro di biathlon ha deciso di non convocare Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. L’altoatesina e la sappadina, terza e settima in classifica generale, seguiranno un ciclo personalizzato di allenamento per preparare al meglio le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.