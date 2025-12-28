Un maestro di sci aveva dato l'allarme dopo aver visto il distacco nevoso. L'ipotesi è che sia stato provocato dal passaggio di alcuni sciatori fuori pista

Una valanga si è staccata verso le 14 a Claviere, in Val di Susa, vicino a una pista da sci. A dare l’allarme è stato un maestro di sci, individuato dai tecnici del Soccorso alpino: aveva detto ai soccorritori di aver visto almeno altre due o tre persone coinvolte. Così sono scattate le ricerche: impegnati un elicottero, le unità cinofile, i carabinieri sciatori e il personale di 115 e 118. Nessun altro sciatore però risulta essere stato travolto dalla valanga.

Lo confermano i soccorritori, dopo aver completato il lavoro di bonifica sulla massa nevosa. Le ricerche hanno dato esito negativo. Durante un sorvolo in elicottero, i vigili del fuoco hanno notato quattro tracce di sciatori in ingresso e altrettante in uscita dall’area della valanga. Circostanza che indica come, almeno loro quattro, sono usciti autonomamente dalla massa di neve. I soccorritori non escludono che il distacco si sia verificato proprio al passaggio degli sciatori.

Il bollettino valanghe per la giornata di oggi indicava nella zona un grado di pericolo 3-marcato (su una scala da 1 a 5 punti) al di sopra dei 2.000 metri e 2-moderato al di sotto. “L’abbondante neve fresca – si legge – così come gli accumuli di neve ventata che in alcuni punti hanno raggiunto un certo spessore rimangono in parte instabili. L’attività di valanghe spontanee diminuirà”. E ancora: “I punti pericolosi si trovano nelle zone in prossimità delle creste come pure nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza”.

Immagine d’archivio