Alcune centinaia di persone sono arrivate nel pomeriggio di sabato 27 dicembre in piazza Cavour, a Milano, a un presidio per protestare contro gli arresti disposti dalla magistratura genovese contro nove presunti finanziatori di Al Fatah. “La solidarietà non è terrorismo” è scritto su uno striscione. Oltre a bandiere palestinesi quelle di Potere al Popolo e dei Slai Cobas e altri movimenti. “Liberi subito, liberi tutti”, era scritto su un altro striscione. Successivamente il corteo ha percorso via Senato ed è arrivato in corso Buenos Aires. Cori contro Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione