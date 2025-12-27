Raccoglievano fondi umanitari per la Palestina, ma la gran parte di quel denaro sarebbe andato ad Hamas. Anzi, secondo la Procura e la Digos di Genova, gli attivisti e le associazioni che ruotavano intorno a Mohamed Hannoun, arrestato ieri insieme ad altre otto persone, “monopoliste” della raccolta fondi per Gaza, che sarebbero state addirittura “una cellula di Hamas in Italia”. Realtà come la Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese di Genova e la più recente Associazione benefica la cupola d’oro di Milano, in grado di raccogliere 7,2 milioni di euro a partire dal 2001, “incassate per per tre quarti da associazioni vicine ad Hamas”. Per il gip Silvia Carpanini, Hannoun era il leader del gruppo, “tutto deve essere avallato da lui” dice un militante, e sarebbe stato pronto a fuggire in Turchia e uno dei suoi uomini più fidati, Mousa Dawoud, detto Abu Falastine, avrebbe fatto riferimento alla “cancellazione” di tutti i dati informatici dell’associazione.

Ma c’è un aspetto che rende l’operazione coordinata dalla Direzione nazionale antimafia una novità nel panorama dell’antiterrorismo italiano: gran parte delle prove su cui si fonda l’indagine sono state raccolte, selezionate e fornite da uno Stato estero, ovvero dall’autorità giudiziaria israeliana, che in molti casi ha fornito documentazione durante operazioni belliche. È Israele, insomma, a comunicare allo Stato italiano che “il 71% delle donazioni sono andate a organizzazioni caritatevoli” finanziate da Hannoun e dai suoi sodali, sarebbero direttamente controllate da Hamas, e dunque entità terroristiche. Come è sempre un report israeliano a suggerire la diretta affiliazione di Hannoun all’organizzazione, appartenenza sempre negata dal diretto interessato che invece non ha mai negato di esserne simpatizzante. Ecco perché all’indomani degli arresti, il suo legale Dario Rossi si esprime così: “Questa non è una vicenda giudiziaria, Hannoun è un caso politico. Stanno provando a tappargli la bocca per farlo smettere di esprimere dissenso contro Israele”.

L’accusa che ha portato ieri all’arresto di Hannoun, fra i leader più noti delle proteste Pro Pal degli ultimi due anni, è in parte una riedizione di contestazioni simili che erano già state archiviate in passato. Rispetto ad allora, gli inquirenti hanno raccolto intercettazioni e rapporti con alcuni esponenti di spicco di Hamas, anche dopo il 7 ottobre del 2023. Fra questi ci sono “incontri di Hannoun con Ismail Haniyeh, leader di Hamas ucciso per mano israeliana nel 2024”, oltre che contatti con esponenti di spicco, come Osama Alisawi, ministro del governo di Hamas nella striscia di Gaza, definito dagli attivisti italiani “il nostro rappresentante lì”. Hannoun ha anche un nipote giornalista, Muhammad Hawad, arrestato con l’accusa di essere un finanziatore di Hamas: “Lavorare per Hamas e la Palestina porta onore a ogni essere umano libero e dignitoso – dice di lui lo zio – Muhammad è un eroe, uno dei leoni di Hamas”.

A dimostrazione di questi legami pericolosi tra la leadership Hamas e il gruppo italiano, la Digos cita un’intercettazione: “Noi ci sacrifichiamo con i soldi e il tempo, ma loro con il sangue”, dice in Awad, fratello di Hannoun, il 9 agosto 2024. A rispondergli è uno dei militanti arrestati, Abu Falastine: “La maggior parte di quelli che comandano a Gaza… loro senza di noi vanno avanti? Senza quelli dall’estero non andrebbero avanti”. Abu Falastine spiega di “aver espresso il desiderio di restare a Gaza a combattere, ma di aver ricevuto disposizioni in merito dal leader di Hamas, Haniyeh: “Mi ha detto, Gaza non ha bisogno di uomini, rimani lì, perché il tuo posto non sarà mai rimpiazzato”.

Nelle conversazioni registrate emerge anche un diffuso disprezzo dei militanti italiani per Fatah, fazione palestinese opposta ad Hamas, e l’Anp. Il suo leader, Abu Mazen, viene definito da Abu Falastine “un bastardo”. Un altro degli indagati definisce gli affiliati a Fatah “traditori” e “informatori” dei “cani sionisti”. Un altro degli indagati, Ryad Al Bustanji, compare in una foto sequestrata da un pc in tenuta mimetica e lanciarazzi, insieme a un gruppo di militanti delle Brigate al Qassam, ala militare di Hamas. Perquisizioni ieri sono state eseguite a Genova, dove vive Hannoun e ha sede la sua associazione, a Milano, dove ha sede l’associazione gemella Cupola d’oro, oltre che a Roma, Firenze, Bologna, Torino, Lodi, Monza, Bergamo, Modena e in Brianza. Nel blitz sono stati sequestrati 200mila euro in contanti, gran parte dei quali trovati nella sede milanese del gruppo.

Il cuore delle contestazioni riguarda però i finanziamenti: 7,2 milioni dal 2001. Oltre 2 milioni di euro, una stima definita “prudente”, avrebbero viaggiato in contanti, attraverso valigette e container di aiuti, via Egitto e Turchia, o attraverso Giordania e Qatar. Sarebbero state pagate anche tangenti all’esercito egiziano: “Chiedono 2500 euro per ogni camion e 400 per ogni soldato di scorta. L’associazione ha dovuto da 86mila euro di mazzetta”. A proposito degli aiuti inviati a Gaza, è indicativa una conversazione fra Suleiman Hijazi, stretto collaboratore di Hannoun, e la moglie, captata dagli inquirenti il 9 gennaio del 2024 nella macchina della coppia: “Non sono affidabili per quello che diciamo per i progetti, la maggior parte dei soldi vanno…”, dice la donna. “Alla Muquawama (Hamas)”, risponde lui. “La maggior parte?”, replica lei. “Quasi tutto!”.

I finanziamenti andavano a pioggia a un vasto numero di associazioni caritatevoli di Gaza e della Cisgiordania, che però nella prospettazione accusatoria sarebbero stati vicine ad Hamas. Un passaggio, quest’ultimo, che sarà sicuramente oggetto delle contestazioni difensive, sia per l’arco temporale contestato (dal 2001 al 2025), sia perché di fatto gli inquirenti italiani si basano su documenti israeliani: “Tali ultimi documenti sono per la maggior parte stati acquisiti dall’esercito israeliano (Idf) nel corso di operazioni militari: 1) Defensive Shields, realizzata all’inizio degli anni 2000 do o una serie di attacchi armati operati da gruppi palestinesi contro Israele, durante la Seconda Intifada, e Sword of Iron dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Si tratta dunque di atti extraprocessuali, acquisiti dall’autorità estera nel corso di operazioni militari e poi trasmessi all’autorità giudiziaria italiana tramite i canali della cooperazione. Come evidenziato dal pm, non esistono norme nel nostro ordinamento che espressamente regolino l’acquisizione nel procedimento penale di tale tipo di documentazione; va quindi fatto riferimento ai principi generali che regolano le prove (…) per cui possono essere acquisiti nel procedimento italiano, sempre che non sussistano ipotesi di inutilizzabilità per essere stati acquisiti in violazione di divieti di legge a tutela di principi fondamentali del nostro ordinamento”.

A metà degli anni Duemila il tribunale di Genova aveva già smontato le accuse ad Hannoun. Un precedente richiamato nell’ordinanza genovese: “La pretesa del pm di far discendere la contestazione dalla asserita commistione tra Hamas e le associazioni umanitarie, ritenute il braccio economico-assistenziale di una unitaria organizzazione terroristica (…) è argomento appena sufficiente per una analisi politica o sociale del fenomeno, ma non appare così circostanziato da fondare una decisione giudiziaria”. Il gip inoltre escludeva che “il sostegno economico alle famiglie degli attentatori, svolto peraltro non direttamente ma attraverso la mediazione di altre associazioni umanitarie, integri ex sé il reato di partecipazione e finanziamento ad associazioni dedite al terrorismo”.

Architetto di 62 anni, da oltre trenta in Italia, Hannoun è un volto noto delle proteste Pro Pal, ed ha avuto contatti nel tempo con diversi esponenti politici italiani, legati al Movimento Cinque stelle e alla sinistra: “Per accuse identiche a quelle di oggi è giù stato archiviato nel 2010, perché del tutto infondate – dice il suo legale Dario Rossi – si tratta di un attivista che da anni fornisce supporto a scuole, orfani e ospedali da trent’anni. A Gaza Hamas rappresenta il governo, dunque è certo che chi porta aiuti abbia a che fare con l’ala politica dell’organizzazione. La realtà è che stanno provando a zittirlo. Altrove, negli Usa, gente che fa le sue stesse attività è stata arrestata. Spero che non si arrivi a questo anche in Italia”.