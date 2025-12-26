Una notte di Natale di apprensione in Emilia–Romagna, in particolare nel Ravennate per i torrenti che ieri avevano superato la soglia rossa. Fortunatamente non sono stati registrati problemi particolari e, grazie alla riduzione delle precipitazioni, i livelli idrometrici stanno tornando lentamente alla normalità. Così lo stato di allerta è stato declassato da rosso ad arancione, ma l’attenzione rimane comunque alta.

Per tante persone è stata una notte particolarmente difficile. I sindaci, infatti, hanno predisposto per precauzione evacuazioni nelle aree più a rischio dei Comuni di Faenza, Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cotignola, Lugo, Solarolo, Fusignano e Alfonsine, nel Ravennate. “Nelle ultime ore la piena del fiume Lamone è continuata a defluire nel territorio a valle del Ponte dell’Albergone, a Mezzano siamo finalmente scesi in soglia arancione dopo la nottata trascorsa in soglia rossa. Oggi non sono previste precipitazioni significative, ma continueremo comunque a tenere monitorato il deflusso delle acque in tutti i corsi d’acqua del nostro Comune”. Così in un video su Facebook il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, aggiornando sulla situazione maltempo.

Alle 7.30 del 26 dicembre nessun fiume in Emilia-Romagna è oltre la soglia rossa. A Mezzano il Lamoneda è tornato sotto il livello di allarme 3, dopo averlo superato di oltre 50 cm. Da più di 48 ore è attivato tutto il sistema di Protezione civile. In pianura come in collina, dove a causa di alcuni movimenti franosi alcune strade sono state chiuse. Come a Brisighella, dove alcune famiglie sono isolate, seppur non in pericolo, e a Casola Valsenio, dove è stata registrata una precipitazione che ha superato i 200 millimetri di pioggia in poche ore. Resterà aperto il Centro operativo regionale nella sede di Bologna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e di protezione civile, in contatto costante con sindaci, prefetture e il presidente della Regione, Michele de Pascale.