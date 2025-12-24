Era uscito di casa per un gesto quotidiano, buttare la spazzatura, quando è stato investito e ucciso sul colpo da un’auto che non si è fermata. Un uomo di 76 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, travolto da un veicolo il cui conducente si è dato alla fuga subito dopo l’impatto. Ora è caccia al pirata della strada, che rischia accuse pesanti, dall’omicidio stradale alla fuga del conducente fino all’omissione di soccorso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano, pensionato e residente a Casalgrande, si era recato nei pressi dei cassonetti dei rifiuti adiacenti alla propria abitazione. Mentre stava attraversando la strada, in un tratto reso particolarmente pericoloso dalla scarsa illuminazione e dalla pioggia intensa, è stato investito da un’auto proprio in corrispondenza della striscia di mezzeria. L’impatto è stato violento. Il 76enne è stato sbalzato a terra e ha riportato politraumi gravissimi che non gli hanno lasciato scampo: è morto sul colpo. Il conducente del veicolo, invece di fermarsi e prestare soccorso, ha proseguito la marcia, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Stazione di Casalgrande e i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Reggio Emilia, che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato le indagini. Le ricerche del veicolo coinvolto si stanno estendendo anche alla provincia di Modena. L’attività investigativa è coordinata dalla Procura di Reggio Emilia, guidata dal procuratore Calogero Gaetano Opaci. Gli inquirenti stanno lavorando per risalire al modello dell’auto pirata e all’identità del conducente fuggito, chiamato a rispondere dei reati di omicidio stradale, fuga del conducente in caso di incidente con esito mortale e omissione di soccorso.