Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 10:25

Inno d’Italia? Nemmeno Meloni rinuncia al “sì” finale: eccola mentre canta a Chigi con gli alpini – Video

di Redazione Politica
Icona dei commenti (12)
Lo Stato maggiore della Difesa, come rivelato da il Fatto, ha proibito di pronunciare il "sì" alla fine dell'inno
Icona dei commenti Commenti

L’inno nazionale è risuonato a Palazzo Chigi, ieri, all’inizio della cerimonia di auguri della premier Giorgia Meloni ai dipendenti della Presidenza del Consiglio, cantato dall’Associazione nazionale alpini di Roma, che ha concluso l’esibizione con il “sì” finale. Una appendice che non dovrà essere pronunciata, come rivelato da il Fatto Quotidiano, “in occasione di eventi e cerimonie militari di rilevanza istituzionale ogni qual volta venga eseguito ‘Il Canto degli italiani’ nella versione cantata”, come disposto dallo Stato maggiore della Difesa a partire dal 2 dicembre 2025.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione