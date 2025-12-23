Il mondo FQ

“Il 2025 è stato duro, ma l’anno prossimo sarà molto peggio”: le parole di Meloni ai dipendenti di Chigi – Video

La premier ha detto ai giornalisti: "Se mi riposo io due giorni, fatelo anche voi"
“Oltre a ringraziarvi per il vostro lavoro, vi voglio bene. Noi siamo una famiglia, combattiamo tutto l’anno. L’anno trascorso è stato tosto per tutti noi, ma non preoccupatevi perché il prossimo sarà molto peggio. Quindi vi consiglio di riposarvi adeguatamente durante queste feste perché dobbiamo continuare a dare risposte a questa nazione straordinaria”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante gli auguri di Natale ai dipendenti della presidenza del Consiglio nel cortile di palazzo Chigi.

