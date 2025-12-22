Verona, automobilista spara due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti che fa allenamento
Due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti in sessione di allenamento, esplosi da un uomo al volante di una berlina scura. È accaduto nella tarda mattinata del 21 dicembre, in Val d’Adige provincia di Verona, per fortuna tutti sono illesi. Non si sa se i colpi fossero veri o a salve. Di sicuro erano indirizzati ai componenti della Sc Padovani Polo Cherry Bank – storica formazione padovana – in quel momento impegnati nel training camp pre-natalizio. L’episodio è stato raccontato con sgomento dalla società sportiva con un comunicato sui sui profili social.
Il gruppo si stava allenando lungo la SS12, vicino Dolcè, quando un’automobile scura si è avvicinata all’improvviso. Il conducente ha abbassato il finestrino e sparato 2 colpi contro i ciclisti, dileguandosi subito dopo. La società sportiva ha raccolto le testimonianze degli atleti per formalizzare una denuncia. “Siamo sollevati che tutti i ragazzi siano sani e salvi – ha dichiarato il presidente Galdino Peruzzo –. È una vicenda terribile che speriamo non si ripeta mai più. La strada è la palestra dei nostri atleti e adottiamo ogni misura possibile per garantire la loro sicurezza, ma davanti alla follia di certi individui diventa difficile difendersi”.