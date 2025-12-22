Il mondo FQ

Verona, automobilista spara due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti che fa allenamento

di Redazione Cronaca
L'episodio è accaduto la mattina del 21 dicembre, contro i ragazzi della società sportiva Padovani Polo Cherry Bank: tutti gli atleti sono illesi. Il presidente: "Vicenda terribile"
Due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti in sessione di allenamento, esplosi da un uomo al volante di una berlina scura. È accaduto nella tarda mattinata del 21 dicembre, in Val d’Adige provincia di Verona, per fortuna tutti sono illesi. Non si sa se i colpi fossero veri o a salve. Di sicuro erano indirizzati ai componenti della Sc Padovani Polo Cherry Bank – storica formazione padovana – in quel momento impegnati nel training camp pre-natalizio. L’episodio è stato raccontato con sgomento dalla società sportiva con un comunicato sui sui profili social.

Il gruppo si stava allenando lungo la SS12, vicino Dolcè, quando un’automobile scura si è avvicinata all’improvviso. Il conducente ha abbassato il finestrino e sparato 2 colpi contro i ciclisti, dileguandosi subito dopo. La società sportiva ha raccolto le testimonianze degli atleti per formalizzare una denuncia. “Siamo sollevati che tutti i ragazzi siano sani e salvi – ha dichiarato il presidente Galdino Peruzzo –. È una vicenda terribile che speriamo non si ripeta mai più. La strada è la palestra dei nostri atleti e adottiamo ogni misura possibile per garantire la loro sicurezza, ma davanti alla follia di certi individui diventa difficile difendersi”.

