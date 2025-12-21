Il mondo FQ

Sport

Ultimo aggiornamento: 12:54

Sofia Goggia trionfa nel superG di Val d’Isere e la leggendaria Lindsey Vonn dice: “Mi ha dato una lezione”

di Redazione Sport
Il successo mancava alla campionessa italiana dalla discesa di Cortina dello scorso 18 gennaio quando sul terzo gradino era arrivata l'altra azzurra, Federica Brignone, tra i portabandiera delle prossime Olimpiadi invernali
Sofia Goggia trionfa nel superG di Val d’Isere e la leggendaria Lindsey Vonn dice: “Mi ha dato una lezione”
Icona dei commenti Commenti

Dopo quasi un anno di digiuno, Sofia Goggia torna a conquistare una vittoria in Coppa del Mondo. Nel superG di Val d’Isere, la campionessa bergamasca ha condotto una prova attenta e priva di rischi, precedendo sul traguardo Alice Robinson e l’incredibile Lindsey Vonn, che ha vinto la discesa di la discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz qualche giorno fa. La 41enne campionessa statunitense, come riporta la Gazzetta, ha elogiato la prestazione di Goggia: “Mi ha dato una lezione”. La bergamasca ha risposto con modestia: “Non sono stata eccezionale, nella parte alta della pista ho mantenuto tantissimo controllo. È bastato, e finalmente è arrivata la prima vittoria”. Il successo mancava alla campionessa italiana dalla discesa di Cortina dello scorso 18 gennaio quando sul terzo gradino era arrivata l’altra azzurra, Federica Brignone, tra i portabandiera delle prossime Olimpiadi invernali.

Emozioni forti anche fuori dalla pista: “Ieri è stata una giornata difficile, ho pianto un’ora per l’occasione persa – ha raccontato Goggia ai microfoni Rai –. Il dolore di oggi diventa la benzina per il futuro, l’ho scritto anche a Gasperini, l’allenatore della Roma che ha fatto tanto per Bergamo e a cui sono legata. Partire dal dolore e riuscire a vincere oggi è una grande soddisfazione”. Buona prestazione anche delle altre azzurre: Elena Curtoni ha chiuso quarta a 73 centesimi, dichiarando: “Sapevo di poter fare bene, sono riuscita a mantenere velocità costante. A metà gara ho trovato un po’ di vento, ma nel complesso sono contenta”. Roberta Melesi si è piazzata tredicesima a 1”05, mentre Laura Pirovano ha concluso diciassettesima a 1”22.

Per Sofia Goggia si tratta della 27ª vittoria in Coppa del Mondo e dell’ottava nel superG. Il successo le permette anche di guadagnare posizioni nella classifica generale, dove ora occupa il terzo posto con 372 punti, dietro a Mikaela Shiffrin (558) e Alice Robinson (484).

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione