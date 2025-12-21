Dopo quasi un anno di digiuno, Sofia Goggia torna a conquistare una vittoria in Coppa del Mondo. Nel superG di Val d’Isere, la campionessa bergamasca ha condotto una prova attenta e priva di rischi, precedendo sul traguardo Alice Robinson e l’incredibile Lindsey Vonn, che ha vinto la discesa di la discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz qualche giorno fa. La 41enne campionessa statunitense, come riporta la Gazzetta, ha elogiato la prestazione di Goggia: “Mi ha dato una lezione”. La bergamasca ha risposto con modestia: “Non sono stata eccezionale, nella parte alta della pista ho mantenuto tantissimo controllo. È bastato, e finalmente è arrivata la prima vittoria”. Il successo mancava alla campionessa italiana dalla discesa di Cortina dello scorso 18 gennaio quando sul terzo gradino era arrivata l’altra azzurra, Federica Brignone, tra i portabandiera delle prossime Olimpiadi invernali.

Emozioni forti anche fuori dalla pista: “Ieri è stata una giornata difficile, ho pianto un’ora per l’occasione persa – ha raccontato Goggia ai microfoni Rai –. Il dolore di oggi diventa la benzina per il futuro, l’ho scritto anche a Gasperini, l’allenatore della Roma che ha fatto tanto per Bergamo e a cui sono legata. Partire dal dolore e riuscire a vincere oggi è una grande soddisfazione”. Buona prestazione anche delle altre azzurre: Elena Curtoni ha chiuso quarta a 73 centesimi, dichiarando: “Sapevo di poter fare bene, sono riuscita a mantenere velocità costante. A metà gara ho trovato un po’ di vento, ma nel complesso sono contenta”. Roberta Melesi si è piazzata tredicesima a 1”05, mentre Laura Pirovano ha concluso diciassettesima a 1”22.

Per Sofia Goggia si tratta della 27ª vittoria in Coppa del Mondo e dell’ottava nel superG. Il successo le permette anche di guadagnare posizioni nella classifica generale, dove ora occupa il terzo posto con 372 punti, dietro a Mikaela Shiffrin (558) e Alice Robinson (484).