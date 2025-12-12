Clamorosa Lindsey Vonn: a 41 anni vince la discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz. Si era ritirata nel 2019

Un’altra impresa, forse la più clamorosa di una carriera leggendaria: Lindsey Vonn ha vinto la discesa libera di St. Moritz, diventando a 41 anni e due mesi la sciatrice più anziana di sempre a vincere una gara di Coppa del mondo di sci alpino, primato detenuto da Federica Brignone. Vonn ha dominato sulle nevi svizzere, rifilando quasi un secondo all’austriaca Magdalena Egger, seconda all’arrivo. Incredibile per una sciatrice che si era ritirata ben sei anni fa, dopo i Mondiali 2019 di Are. A fine 2024 aveva annunciato il suo ritorno in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nonostante un ginocchio praticamente distrutto e ricostruito dopo un’operazione. Il sogno era appunto la partecipazione ai Giochi, ma oggi questa Vonn può addirittura pensare di ridefinire i suoi obiettivi e puntare a un’altra medaglia olimpica: ne ha già vinte tre, compreso un oro proprio in discesa. Era Vancouver 2010, un’era sportiva fa.

Tornando alla gara di oggi, la prima libera della stagione femminile, Vonn non ha avuto rivali. Certo, al momento le gare veloci al femminile sembrano senza una padrona: sono ferme per gravi infortuni Federica Brignone, Lara Gut e anche la statunitense Lauren Macuga. Sulla base dell’ultima stagione, le favorite dovrebbero essere l’austriaca Cornelia Huetter e l’azzurra Sofia Goggia, ma entrambe al momento non sembrano in grande forma. L’Austria si consola con Egger e Mirjam Puchner a completare il podio, mentre Goggia si è dovuta accontentare del quarto posto, ma ha preso un secondo e 31 centesimi dalla vincitrice Vonn. Buona prova dell’azzurra Laura Pirovano, ottava dietro proprio alla Huetter.

L’ultima vittoria di Vonn in Coppa del Mondo risaliva a 7 anni fa, sulla pista svedese di Are. Con questo successo raggiunge quota 139 podi totali e 83 vittorie, lei che ha vinto 4 Sfere di Cristallo e 16 (se-di-ci) Coppe di specialità. L’ultima vittoria a St. Moritz risaliva invece al 2015, era un Super G. Pochi giorni prima aveva vinto due gare a Cortina d’Ampezzo, sulla pista dell’Olympia delle Tofane, che a febbraio sarà teatro delle gare olimpiche. In totale a Cortina Vonn ha vinto 12 volte in carriera. “Devo fare i conti, ma forse ho gareggiato 40, 50 volte sulla Olympia delle Tofane”, aveva ricordato Vonn in un’intervista proprio alla vigilia della discesa libera in Svizzera. E aveva avvisato le rivali: “Il corpo non è dolorante, sono forse nella forma migliore di sempre”. Vonn è tornata. Ha 41 anni ma ancora una classe immensa.