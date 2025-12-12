Alle 12.12 del 12 dicembre 2025 il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i quattro portabandiera dell’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. A Cortina sfileranno con la bandiera italiana Amos Mosaner e Federica Brignone, a Milano questo onore toccherà a Federico Pellegrino e Arianna Fontana. L’annuncio è stato accompagnato da un richiamo simbolico al numero 12 e al valore dell’armonia, come ha spiegato Buonfiglio: “Avere un senso di complicità con i numeri, la fortuna, la cabala e il 12 è considerato il numero della completezza, dell’armonia e della ciclicità, sono 12 i sono mesi, le ore, e i segni zodiacali, ma la parola che mi sta più a cuore è l’armonia che in tutte le circostanze stiamo cercando di portare avanti, il desiderio che ci sia un mondo in armonia, quello di cui ci occupiamo noi. Vorrei che fossimo di esempio”.

Il presidente del Coni ha scelto Arianna Fontana, l’azzurra più vincente di sempre alle Olimpiadi invernali. E poi Federica Brignone, la sciatrice italiana con più vittorie in Coppa del Mondo, preferita a Sofia Goggia, che pure era in lizza come portabandiera. Al maschile invece spazio a un veterano come Federico Pellegrino, baluardo della tradizione azzurra nello sci di fondo, e a una delle stelle degli ultimi Giochi invernali, Amos Mosaner, medaglia d’oro nel curling in coppia con Stefania Constantini.

Arianna Fontana

Classe 1990, Fontana è la short tracker più medagliata di sempre. Nel suo palmarès figurano due ori olimpici e undici medaglie complessive conquistate in sei edizioni dei Giochi. Ai Mondiali e agli Europei ha accumulato decine di successi, imponendosi come una delle atlete più vincenti nella storia della disciplina e dello sport olimpico italiano.

Federica Brignone

Nata nel 1990, Brignone è la sciatrice alpina italiana più vincente di sempre. Ha conquistato due Coppe del Mondo generali, diverse Coppe di specialità e 37 vittorie in Coppa del Mondo. In ambito olimpico vanta una medaglia d’argento e una di bronzo, mentre ai Mondiali ha collezionato più titoli e podi, affermandosi come una delle atlete di riferimento dello sci alpino internazionale.

Federico Pellegrino

Valdostano, classe 1990, Pellegrino è uno dei fondisti più titolati nella storia dello sci di fondo italiano. Campione del mondo nella sprint e vincitore della Coppa del Mondo di specialità, ha ottenuto anche un argento olimpico nella sprint e diversi podi ai Mondiali. La sua carriera è segnata da una continuità ai massimi livelli che lo ha reso un punto fermo della nazionale azzurra.

Amos Mosaner

Trentino, classe 1995, Mosaner è uno dei protagonisti del curling azzurro. Il punto più alto della sua carriera è l’oro olimpico nel doppio misto ai Giochi di Pechino 2022, conquistato in coppia con Stefania Constantini. Nel suo palmarès figurano anche titoli europei e mondiali nella specialità del doppio misto, oltre a diverse presenze sul podio internazionale che hanno contribuito alla crescita del curling italiano.