“Non facciamoci prendere in giro, è una riforma pericolosa per i cittadini“. A Milano, il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo ha dialogato con Alessandro Di Battista nel corso dell’evento #IoVotoNo Milano organizzato dall’associazione Schierarsi in vista del Referendum sulla giustizia.

Di Matteo ha parlato di “propaganda falsa” sulla riforma. “Questa è la ciliegina sulla torta su un piano di riforme in gran parte già approvate che a partire dalla riforma Cartabia fino alla cosiddetta riforma Nordio – ha aggiunto Di Matteo – va nella direzione di una giustizia a due velocità: forte e spietata con i deboli e con le armi spuntate nei confronti dei potenti”.

“Noi oggi parliamo di questa riforma ma dobbiamo avere una visione più ampia“, ha specificato il magistrato, parlando dell’abolizione dell’abuso di ufficio, della limitazione del reato di traffico di influenze e della durata delle intercettazioni.