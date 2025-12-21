Il mondo FQ

No al referendum sulla giustizia, Bachelet: “Interesse dei cittadini mantenere magistratura autonoma. Le correnti? Sono una risorsa”

di Redazione Giustizia
Il figlio di Vittorio, assassinato dalle Br, è presidente del Comitato per il No: "Una magistratura autonoma, indipendente, che non guarda in faccia a nessuno è un interesse principalmente per i cittadini"
“I principali punti del nostro comitato vertono sul fatto che una magistratura autonoma, indipendente, che non guarda in faccia a nessuno è un interesse principalmente per i cittadini. C’è l’interesse a mantenere una magistratura che non dipende dal governo di turno, ma soggetta solo alla legge, imparziale e autonoma. E poi anche una magistratura efficiente”. Così il presidente del Comitato per il NO alla riforma della giustizia promossa dal governo, Giovanni Bachelet, a margine della presentazione del Comitato che riunione giuristi, giudici, avvocati e membri della società civile.

“È un referendum politico, perché il Governo non ha ammesso nemmeno un emendamento in quattro letture – prosegue – Le correnti non sono un problema, ma una risorsa. Le correnti sono una forma di pluralismo nella magistratura. Come i partiti possono degenerare, ma questo non vuol dire che dobbiamo abolire i partiti o le correnti”. “Il ministro Nordio vuole abolire il suffragio universale, noi crediamo che la rappresentanza trasparente sia il modo migliore per far capire ai cittadini chi rappresenta cosa e perché va nel Consiglio Superiore della Magistratura”, conclude.

