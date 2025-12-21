Calci, pugni, poi lo spray urticante: aggressione fuori dalla metro a Milano per rubare una collanina d’oro. Due arresti – Video

Prima lo hanno seguito fuori dalla stazione della metropolitana, poi lo hanno preso a calci e pugni, gli hanno spruzzato addosso spray urticante e gli hanno strappato la collanina d’oro che aveva al collo. Per questo due ragazzi di 19 e 22 anni, con precedenti, sono stati arrestati con l’accusa di rapina pluriaggravata.

Il fatto è avvenuto lo scorso 14 gennaio a Milano ai danni di un minorenne: attorno alle 21.40 i due ragazzi, insieme ad altri due complici, un minorenne e un quarto di cui ancora non si conosce l’identità, hanno seguito il ragazzino fuori dalla metro Gerusalemme, lungo la linea lilla, poi lo hanno picchiato, usando anche lo spray al peperoncino per sottrargli la collanina e scappare.

La vittima ha denunciato l’accaduto e così gli agenti del commissariato di Quarto Oggiaro hanno iniziato le indagini servendosi anche dei filmati delle telecamere di sicurezza dell’Atm, riuscendo a identificare due dei colpevoli, ragazzi di origine egiziana con precedenti.

Il 16 dicembre scorso, in seguito all’ordinanza del gip di Milano, i due sono stati condotti in carcere a San Vittore