Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:29

Calci, pugni, poi lo spray urticante: aggressione fuori dalla metro a Milano per rubare una collanina d’oro. Due arresti – Video

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Il fatto è avvenuto lo scorso 14 gennaio a Milano ai danni di un minorenne
Icona dei commenti Commenti

Prima lo hanno seguito fuori dalla stazione della metropolitana, poi lo hanno preso a calci e pugni, gli hanno spruzzato addosso spray urticante e gli hanno strappato la collanina d’oro che aveva al collo. Per questo due ragazzi di 19 e 22 anni, con precedenti, sono stati arrestati con l’accusa di rapina pluriaggravata.

Il fatto è avvenuto lo scorso 14 gennaio a Milano ai danni di un minorenne: attorno alle 21.40 i due ragazzi, insieme ad altri due complici, un minorenne e un quarto di cui ancora non si conosce l’identità, hanno seguito il ragazzino fuori dalla metro Gerusalemme, lungo la linea lilla, poi lo hanno picchiato, usando anche lo spray al peperoncino per sottrargli la collanina e scappare.

La vittima ha denunciato l’accaduto e così gli agenti del commissariato di Quarto Oggiaro hanno iniziato le indagini servendosi anche dei filmati delle telecamere di sicurezza dell’Atm, riuscendo a identificare due dei colpevoli, ragazzi di origine egiziana con precedenti.

Il 16 dicembre scorso, in seguito all’ordinanza del gip di Milano, i due sono stati condotti in carcere a San Vittore

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione