“Queste sono persone che andavano sotto casa della Fornero a dire ‘bisogna abolire la Fornero’, e in realtà loro stanno aumentando l’età pensionabile in modo quasi generalizzato”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Senato sulle pensioni. “Sono gli stessi che avevano promesso, ricorderete, di portare le minime a mille euro e le hanno aumentate di circa due caffè. Sono gli stessi che avevano preso un impegno, me lo ricordo perché era l’inizio della legislatura, a trovare una soluzione per le 30mila esodate di Opzione donna e che invece ad oggi stanno abbandonando del tutto quella misura. Quindi la realtà è un conto e le loro chiacchiere stanno da un’altra parte. Da questo punto di vista noi troviamo molto grave l’atteggiamento di questo governo anche in termini di forzature parlamentari dentro le commissioni”.
