“Avrei voluto continuare, è una giornata difficile”: la delusione di Ferrero dopo l’addio di Alcaraz

I due hanno interrotto il rapporto di collaborazione dopo 7 anni, 24 titoli Atp (tra cui sei slam): "Oggi si conclude un capitolo molto importante della mia vita"

“Avrei voluto continuare, ma sono convinto che i bei ricordi e le brave persone trovano sempre il modo di incrociarsi di nuovo”. Così Juan Carlos Ferrero nel suo messaggio sui social dopo l’annuncio della separazione con Carlos Alcaraz. I due hanno interrotto il proprio rapporto di collaborazione dopo sette anni, 24 titoli Atp (6 slam), al termine di una stagione in cui il murciano è tornato al numero uno del ranking Atp e ha vinto altri due slam (Roland Garros e Us Open).

“Oggi è un giornata difficile. Una di quelle quando è difficile trovare le parole giuste. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando dietro ci sono così tante esperienze condivise. Abbiamo lavorato sodo, siamo cresciuti insieme e condiviso momenti indimenticabili. Voglio ringraziarvi per il tempo, la fiducia, l’apprendimento, e soprattutto per le persone che mi hanno circondato durante questo percorso”, ha scritto l’ex tennista spagnolo e ormai ex coach di Alcaraz.

Ferrero ha iniziato la prima avventura da allenatore nel 2017, con Alexander Zverev, ma dopo una prima annata positiva, i risultati negativi a inizio 2018 hanno portato alla separazione tra i due. Ma l’esperienza più prolifica e vincente della sua carriera da coach è senza dubbio quella accanto a Carlos Alcaraz, sotto l’ala di Ferrero da quando aveva 15 anni.

“Porto con me risate, sfide superate, conversazioni, supporto nei momenti difficili e la soddisfazione di aver fatto parte di qualcosa di veramente unico. Oggi si conclude un capitolo molto importante della mia vita. Chiudo con nostalgia, ma anche con orgoglio ed eccitazione per quello che verrà dopo. So che tutto quello che ho vissuto mi ha preparato ad essere migliore”, ha detto Ferrero.

Da capire adesso cosa riserverà il futuro a Carlos Alcaraz, che fino agli Australian Open sarà seguito da Samuel Lopez. Poi bisognerà vedere se i due continueranno insieme o c’è qualcosa non ancora rivelato. Un punto interrogativo è però anche il futuro di Juan Carlos Ferrero, che dopo il ritiro da tennista si era dedicato alla JC Ferrero-Equelite Sport Academy e in passato aveva anche rinunciato al ruolo di capitano in Coppa Davis con la Spagna.