Scandicci vince il Mondiale per Club: battuta Conegliano, un altro show del volley femminile italiano

Il volley femminile italiano è ancora sul tetto del mondo. Questa volta però a esultare è la Savino Del Bene Scandicci, che conquista il Mondiale per Club FIVB per la prima volta nella sua storia, battendo in quattro set le campionesse in carica della Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano nella finale tutta azzurra giocata domenica sera a San Paolo, in Brasile. Scandicci trionfa grazie a una strepitosa Ekaterina Antroprova e a una prova difensiva incredibile della squadra di coach Marco Gaspari. Conegliano è alla seconda sconfitta stagionale in una finale dopo il ko in Supercoppa contro Milano: una flessione forse era anche fisiologica per una squadra leggendaria, che comunque si conferma ancora tra le più forti al mondo.

Sicuramente, quanto visto a San Paolo è ancora la conferma dello livello stratosferico della pallavolo azzurra. I club della Lega Volley Femminile continuano a dominare anche fuori dall’Italia, come evidenzia con orgoglio il presidente Mauro Fabris: “La pallavolo femminile italiana di Serie A chiude il 2025 sul tetto del mondo, come nel 2024, dopo la prima Finale del Mondiale per Club della storia tutta italiana, tra due grandi squadre come Conegliano e Scandicci”. Fabris sottolinea i numeri di una vera e proprio egemonia: “Ennesima conferma di un dominio assoluto, con le squadre italiane da due anni senza sconfitte nelle competizioni internazionali. Due anni di vittorie, trofei ed emozioni ineguagliabili, in Europa e nel Mondo”.

Fabris fa ovviamente i complimenti a Scandicci e al presidente Paolo Nocentini, ricordando “gli investimenti e il lavoro” svolto da tutto il club. Ma anche a Conegliano, che “chiude un 2025 da campionessa europea e vicecampionessa mondiale”. D’altronde entrambe le squadre sono state protagoniste dello show visto a San Paolo, a partire da un primo set pazzesco chiuso 30-28 dalle toscane dopo aver annullato quattro set ball di fila. La squadra di coach Gaspari, galvanizzata dalla rimonta con protagonista Antropova, ha poi vinto con autorità il secondo parziale (25 a 19). Match chiuso? Tutt’altro, perché è arrivata la reazione di Conegliano, che ha vinto il terzo set per 25 a 20 contando soprattutto su Haak e Gabi, le due migliori tra le venete. Il quarto parziale è stato giocato tutto punto a punto, tra tensione e momenti di grande volley. Fino al 25 a 23 che incorona Scandicci campione del mondo.

Migliore in campo appunto Antropova, con 26 punti a referto, compresi tre ace e tre muri: a 22 anni è lei la stella di questo mondiale. Dopo i successi in Nazionale in “staffetta” con Paola Egonu, l’opposta sta disputando forse la sua miglior stagione a Scandicci. Meritano una menzione tra le toscane anche Skinner (18 punti) e Nwakalor (13), fondamentale in particolare con i suoi 5 muri. Dopo la festa in Brasile, la testa tornerà al campionato, dove in vetta alla classifica c’è invece sempre Conegliano.