Chi è Davide Bartesaghi, il “gigante” del Milan che ha conquistato Allegri e strizza l’occhio alla nazionale

A 7 anni era già in rossonero, nel 2023 a 17 anni l'esordio in Serie A e poi anche in Champions League: oggi è un pilastro del club

Ben 193 cm, ma grande corsa e buona tecnica di base. Marco Bartesaghi continua a stupire il Milan, i milanisti e strizza l’occhio anche a Gennaro Gattuso in ottica nazionale italiana, dove è già un punto fermo dell’under 21 di Baldini. 20 anni da compiere il 29 dicembre, nel Milan ci è praticamente cresciuto. Ha iniziato da giovanissimo nell’Atalanta, ma già all’età di 7 anni è arrivato nel settore giovanile dei rossoneri e da lì non è più andato via.

A suggellare il rapporto tra il Milan e il giovane esterno, la doppietta contro il Sassuolo, che coincide anche con i primi gol in Serie A, anche se non sono serviti per i tre punti. Allegri lo ha messo dentro dopo l’infortunio di Estupinan e lui ha risposto con grande voglia e determinazione, ma soprattutto qualità. Con il tempo si è fatto apprezzare anche da alcuni scettici tifosi rossoneri, diventando ormai un punto fermo.

La carriera di Bartesaghi

Nato il 29 dicembre 2005 a Erba, è cresciuto nelle giovanili del Milan, club con cui ha firmato il suo primo contratto da professionista nel 2023, valido fino al 2026. La sua è una carriera importante già da giovanissimo, visto che ha debuttato a 17 anni in Serie A, il 23 settembre 2023 entrando nel secondo tempo di Milan–Verona. Due mesi dopo ha esordito anche in Champions League nel dicembre 2023 contro il Newcastle.

Nella stagione successiva è stato impiegato sia con la prima squadra che con la formazione under 23, il Milan Futuro, che oggi milita in Serie D ma fino allo scorso anno partecipava al campionato di Serie C. Proprio in Serie C ha messo in mostra tutto il suo talento: fisicamente forte, tecnico e con buone capacità difensive e offensive, tanto da attirare l’attenzione dell’allenatore della prima squadra e dei media già dalla passata stagione.

Le caratteristiche

Davide Bartesaghi è un terzino sinistro moderno, capace di unire solidità difensiva e buona spinta offensiva. Dal punto di vista fisico è strutturato, forte nei contrasti e affidabile nei duelli uno contro uno. In fase difensiva ha grande concentrazione, senso della posizione e intelligenza tattica, qualità importanti che lo hanno reso prezioso per Allegri.

In fase offensiva Bartesaghi è ordinato e intelligente: accompagna l’azione sulla fascia, sa sovrapporsi e mettere cross precisi, senza peròscoprirsi eccessivamente. Tecnicamente è pulito nel controllo di palla e nel passaggio, mentre tatticamente dimostra maturità, adattandosi bene ai ritmi della prima squadra. In più, contro il Sassuolo ha mostrato anche buona propensione al gol.