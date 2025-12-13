Arrivano in auto per “vendicarsi” di una rissa e sparano contro la discoteca e i buttafuori. Venerdì notte a Milano, un 20enne e un 22enne sono stati arrestati dai Carabinieri, dopo aver esploso dei colpi d’arma da fuoco davanti alla discoteca Tocqueville e ai buttafuori presenti all’ingresso del locale di corso Como, una delle zone più frequentate della movida milanese.

Le auto della radiomobile sono intervenute alle 3.45 in via Tocqueville dove due persone a bordo di un’auto senza targa hanno sparato alcuni colpi senza colpire nessuno. Dei due, il 22enne avrebbe dei precedenti per furto e stupefacenti, mentre il 20enne sarebbe incensurato. Ed è lui che, secondo le accuse, avrebbe sparato. I due uomini sono stati fermati e perquisiti: avevano con sè una pistola con caricatore e 50 grammi di hashish, sono così stati arrestati per possesso di arma clandestina e spaccio.

Il più giovane è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli per una frattura al setto nasale dovuta a una collutazione precedente all’arrivo dei Carabinieri. Poco prima infatti i due avrebbero litigato con i buttafuori del locale e sarebbero poi andati a prendere la macchina per tornare sul posto e “vendicarsi”.

Ne è nato un parapiglia nel corso del quale, data la presenza di molta gente all’esterno del locale e in strada, l’auto è rimasta bloccata tra la folla. E un uomo di 33 anni è stato investito tanto da riportare lievi traumi a una gamba.