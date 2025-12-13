Il mondo FQ

Il video dello show di Renzi ad Atreju: “Mi fate fare il ruolo di Bocchino da Gruber”. Poi litiga con Rampelli, Calderoli e il pubblico

di Redazione Politica
L'ex premier protagonista di accesi confronti con gli esponenti di centrodestra
Matteo Renzi show ad Atreju. Il leader di Italia viva sale sul palco “contro” gli esponenti del centrodestra Roberto Calderoli, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Paolo Zangrillo e Fabio Rampelli, moderati – si fa per dire, visto che il visto il pallino lo tiene sempre Renzi – da Bruno Vespa. L’ex presidente del Consiglio litiga con Rampelli: “Se Meloni ha cambiato idea sull’autonomia e ora vuole abolire le regione è segno di intelligenza, perché cambiare idea è segno di intelligenza”. “Allora tu sei un fenomeno”. “Io sulla Nato, sull’euro e sulle trivelle non ho mai cambiato idea” è la replica del leader di Iv, “parliamo di futuro che vi faccio un favore”. A questo punto interviene Calderoli: “Matteo, ma lo fai tu il moderatore o Vespa?”. “Ragazzi, relax. Se volete che dica che va tutto bene è inutile che chiamate gli altri” risponde Renzi. Poi cita lo stesso Calderoli e la sua legge elettorale, il Porcellum, augurandosi che la riforma sull’autonomia non diventi “una porcata”. E così battibecca col pubblico: “Ce l’hai con me? Ho citato il termine di Calderoli. Roberto, spiegalo tu”.

