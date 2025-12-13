Matteo Renzi show ad Atreju. Il leader di Italia viva sale sul palco “contro” gli esponenti del centrodestra Roberto Calderoli, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Paolo Zangrillo e Fabio Rampelli, moderati – si fa per dire, visto che il visto il pallino lo tiene sempre Renzi – da Bruno Vespa. L’ex presidente del Consiglio litiga con Rampelli: “Se Meloni ha cambiato idea sull’autonomia e ora vuole abolire le regione è segno di intelligenza, perché cambiare idea è segno di intelligenza”. “Allora tu sei un fenomeno”. “Io sulla Nato, sull’euro e sulle trivelle non ho mai cambiato idea” è la replica del leader di Iv, “parliamo di futuro che vi faccio un favore”. A questo punto interviene Calderoli: “Matteo, ma lo fai tu il moderatore o Vespa?”. “Ragazzi, relax. Se volete che dica che va tutto bene è inutile che chiamate gli altri” risponde Renzi. Poi cita lo stesso Calderoli e la sua legge elettorale, il Porcellum, augurandosi che la riforma sull’autonomia non diventi “una porcata”. E così battibecca col pubblico: “Ce l’hai con me? Ho citato il termine di Calderoli. Roberto, spiegalo tu”.