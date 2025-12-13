Il mondo FQ

Seggiolini in campo, tunnel distrutti e invasione di massa: il tour di Messi in India inizia malissimo – Video

Lo show è durato soltanto 20 minuti: a quel punto gli spettatori (che hanno pagato anche mille euro) hanno generato il caos
Doveva essere una giornata di festa, con l’arrivo di uno dei migliori calciatori della storia (per tanti il migliore), ma la prima tappa del Goat Tour di Leo Messi in India, durante il quale è prevista anche l’inaugurazione di una statua alta 21 metri che lo raffigura, è stata un disastro.

Il calciatore argentino era stato accolto da star quale è sia in aeroporto che tra le strade di Calcutta e circa 80mila persone hanno popolato lo stadio Yuva Bharati Krirangan di Salt Lake per vederlo. Ma lo show non ha rispettato le aspettative.

Messi è rimasto soltanto per circa 20 minuti, circondato da una serie di guardie del corpo, ministri e altri politici che ne impedivano anche la visibilità dagli spalti e non ha neanche calciato simbolicamente un rigore o qualcosa di simile.

Motivo per cui gli appassionati presenti – che si aspettavano uno spettacolo diverso oltre che più lungo – hanno generato il caos. In tanti hanno iniziato a lanciare seggiolini in campo, altri hanno fatto invasione distruggendo panchine, tunnel e cartelloni pubblicitari.

Alla base della protesta dei tifosi indiani c’è la “pochezza” dello show a fronte di un costo altissimo (qualcuno ha pagato l’equivalente di oltre 150 euro), con Messi che dalla tribuna non era praticamente nemmeno individuabile in mezzo a una cerchia di tantissime persone a circondarlo. Invasione che ha poi costretto l’organizzazione a sospendere lo spettacolo, anche se Messi era già uscito dal campo. Il primo ministro, Mamata Banerjee, si è detta “scioccata” dalla cattiva gestione dell’evento.

