“Se mi sento patriota? Certo, ma bisogna intendersi sul significato. Per esempio per me non è patriottismo andare a Washington e inchinarsi e genuflettersi a Donald Trump e promettere acquisti di gas liquido, di armi, zero tassazione ai giganti del web americano. Senza peraltro chiedere nulla in cambio”. Lo ha detto alla festa dei giovani di FdI, Atreju, il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervistato da Tommaso Cerno, che da poche settimane dirige il Giornale. Il riferimento dell’ex presidente del Consiglio va a Giorgia Meloni, e infatti la platea di Atreju lo ha fischiato. “Mi spiace rompere il clima di festa della vostra kermesse – ha aggiunto Conte – ma vi devo dire le cose come stanno, questi sono fatti”.