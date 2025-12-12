Il mondo FQ

Spray al peperoncino nell’aria, evacuato il secondo piano di una scuola superiore di Milano: 5 intossicati

Un caso analogo, sempre nello stesso istituto, si è verificato ieri mattina. I vigili del fuoco hanno svolto le operazioni di controllo e bonifica dell'edificio
Un centinaio di persone tra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono state evacuate per un’intossicazione causata dalla presenza nell’aria di una sostanza urticante, probabilmente spray al peperoncino. Il fatto è accaduto alla scuola superiore Gerolamo Cardano, nella zona Lampugnano di Milano.

Il secondo piano dell’edificio scolastico è stato evacuato per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, tra cui l’unità Nucleare biologico chimico radiologico (NBCR): al termine delle operazioni di controllo e di bonifica non sono emerse particolari criticità. Il 118 è intervenuto per curare cinque persone che sono state lievemente intossicate. Già ieri mattina si è verificato un episodio analogo, e alcuni studenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Non è la prima volta che l’istituto in via Natta viene evacuato: a gennaio del 2023 per un principio di incendio, a ottobre dello stesso per una fuga di gas e a novembre di quest’anno, quando uno spray urticante ha causato delle intossicazioni a decine di studenti, con alcuni ricoveri in ospedale.

