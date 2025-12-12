Sono almeno 14 le persone morte a Gaza a causa della tempesta Byron che si è abbattuta negli ultimi giorni sulla Striscia. Lo ha segnalato il ministero degli Interni e della Sicurezza Nazionale palestinese. Le morti sono collegate alla tempesta, che ha scatenato forti piogge e venti sull’enclave palestinese. Almeno tre bambini sono morti di freddo. I campi profughi dove vivono centinaia di migliaia di sfollati si sono allagati e le tende sono affondate nel fango. Il ministero segnala inoltre che ci sono alcune vittime per i crolli di diverse case bombardate nei mesi scorsi e ormai ruderi