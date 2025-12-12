Manca la neve? Usiamo l’elicottero. Così hanno pensato sul Monte Bondone, in provincia di Trento, visto che una concomitanza di cause atmosferiche aveva creato problemi alle piste proprio durante il “ponte dell’Immacolata”. Qualche scialpinista se n’è accorto, ha registrato un video e la notizia è arrivata all’attenzione delle associazioni ambientaliste che hanno firmato una dura presa di posizione.

La dichiarazione porta le firme di Extinction Rebellion Trentino, Wwf Trentino Alto Adige, Circolo di Trento di Legambiente, Rete Climatica Trentina, Italia Nostra – sezione trentina, Lipu sezione di Trento, Associazione per l’Ecologia, Yaku, L’Ortazzo, Enpa del Trentino sezione di Rovereto, Acque Trentine, Mountain Wilderness Italia: “E’ stato superato il limite: si tratta di un segnale gravissimo e di un precedente pericoloso. Mentre il clima cambia sotto i nostri occhi (oggi lo zero termico ha toccato i 3.500 metri), la risposta non può essere quella di bruciare carburante per trasportare neve artificiale su una montagna che, semplicemente, in quelle condizioni non può garantire ciò che garantiva un tempo”. Hanno poi spiegato: “L’intervento è durato quasi 4 ore e ha comportato l’emissione in atmosfera di almeno una tonnellata e mezzo di anidride carbonica. La necessità di aprire almeno il 50 per cento delle piste per non perdere clienti durante il ponte dell’Immacolata non può diventare un lasciapassare per interventi che ignorano ciò che la montagna ci insegna da sempre: la cultura del limite”.

La replica è venuta da Fulvio Rigotti, presidente di Trento Funivie: “Non c’è stata altra scelta per alcune condizioni particolari che si sono verificate negli scorsi giorni: abbiamo salvaguardato l’indotto della montagna. I danni economici sarebbero stati molto maggiori e prolungati nel tempo. Trasportare la neve accumulata dal Canalon al Palon avrebbe richiesto troppo tempo e numerosi viaggi. In questa situazione di emergenza e nella necessità tanto di rispettare gli accordi quanto di avere un’offerta di livello per il ponte dell’Immacolata, si è reso necessario utilizzare l’elicottero”. È sempre una questione di soldi. Secondo la stima di Rigotti, “il costo dell’elicottero per un paio di ore di volo e di trasporto neve è stato di circa 6mila euro a fronte di un danno quantificato in oltre mezzo milione tra skipass e indotto generale”.

Si tratta di un tema ambientale molto serio, come sta dimostrando anche la corsa alla creazione di bacini artificiali e la moltiplicazione degli impianti di innevamento, per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Mountain Wilderness ha allargato l’orizzonte della critica. “Il percorso partecipato che aveva portato al piano di gestione del patrimonio naturale Unesco delle Dolomiti si era chiuso con un impegno chiaro: stop ai voli turistici sugli ecosistemi più fragili delle Alpi. In attesa di una normativa nazionale più severa anche Veneto e Friuli Venezia Giulia avrebbero adottato le stesse tutele già previste dalle Province di Trento e Bolzano. A garantirne il rispetto doveva essere la Fondazione Dolomiti Unesco. Oggi possiamo dirlo senza mezzi termini: quelle promesse sono state tradite”. Non è solo questione di neve portata con l’elicottero. “La Fondazione ha lasciato campo libero a ogni abuso. Sulle Dolomiti si vola come e quando si vuole, senza controlli, senza limiti, senza alcun rispetto per la fauna, per il diritto al silenzio, per chi vive e cammina in queste montagne. In Trentino e in Veneto – dal Monte Bondone a Cortina – si arriva a portare neve in quota con l’elicottero. In Alto Adige continuano i voli di eliturismo da Corvara, e talvolta da Ortisei o passo Gardena, in violazione della stessa legge provinciale. È la fotografia di un territorio dove l’arroganza umana sembra non conoscere confini”. Appello finale: “Chiediamo che la montagna torni ad essere ciò che è: un bene comune, non un parco giochi per elicotteri”.