Momenti di forte emozione al Parlamento europeo durante l’audizione di Roman Oleksiv, 11 anni, originario di Leopoli. Il bambino ha raccontato come la madre sia rimasta uccisa in un bombardamento russo che ha colpito un ospedale, mentre lui riusciva a sopravvivere alle esplosioni. Mentre traduceva le sue parole, l’interprete incaricata non è riuscita a trattenere le lacrime.
