Ultimo aggiornamento: 15:48

Militanti di Casapound urlano “dove sono gli antifascisti?”. E una donna risponde: “Qui, io lo sono”. Il video

di Redazione Cronaca
È successo a Cagliari, il video condiviso da Furfaro (Pd)
“In via Cervi, a Cagliari, i neofascisti di CasaPound si radunano davanti al loro ‘Spazio non conforme’ e iniziano a gridare. Urlano: ‘Dove sono gli antifascisti?’. Così, tutti convinti. Una volta, due volte, poi una terza. Finché accade una cosa bellissima. Dal silenzio dei balconi si alza una sola voce, calma e netta. La voce di una donna: ‘Qui! Io sono antifascista’. E la verità è questa: gli antifascisti non devono farsi cercare. Sono ovunque, siamo ovunque. Ora e sempre”. Così il deputato del Pd, Marco Furfaro, in un post su Instagram nel quale ha condivido il video in questione.

