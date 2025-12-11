Il conducente di 84 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco e portato al Policlinico di Milano

Una tragedia sfiorata per pochi centimetri: un uomo italiano di 84 anni ha rischiato di precipitare da otto metri a bordo della sua auto. Il fatto è avvenuto in un’autorimessa situata al civico 49 di via Giacomo Zanella, a Milano. A causa di una manovra sbagliata al primo piano dell’autorimessa, l’anziano ha sfondato la parete vetrata e per alcuni minuti è rimasto in bilico a bordo della sua auto, sospesa a un’altezza di circa otto metri.

I vigili del fuoco della sede centrale di Milano e del distaccamento di piazzale Cuoco sono giunti sul posto per prestare soccorso. Dopo aver estratto il conducente dall’abitacolo della vettura, i vigili hanno messo in sicurezza l’area e hanno bloccato il traffico al primo piano dell’autorimessa. L’uomo, che dopo i soccorsi era ancora scosso e in stato di shock, è stato trasportato dal 118 al Policlinico.