La polizia americana ha condiviso per la prima volta il video dell’arresto di Luigi Mangione avvenuto all’interno di un McDonald’s ad Altoona, in Pennsylvania, il 9 dicembre 2024 e ripreso con una bodycam. Seduto a un tavolo in un angolo isolato del locale, con un cappello di lana e la mascherina chirurgica, Mangione dice di chiamarsi Mark Rosario all’agente che gli chiede di identificarsi, fornendo quindi un’identità falsa. Successivamente l’agente gli chiede un documento d’identità e Mangione glielo fornisce. Accusato di aver ucciso davanti a un hotel di Manhattan Brian Thompson, l’amministratore delegato della compagnia assicurativa UnitedHealthcare, Mangione era stato segnalato alla polizia da un dipendente del McDonald’s dopo che alcuni clienti gli avevano detto di averlo riconosciuto. Il filmato è stato mostrato in tribunale questa settimana durante l’udienza preliminare del processo a Mangione. Le dichiarazioni rilasciate agli agenti e il contenuto dello zaino che il 27enne aveva con sé al momento dell’arresto potrebbero fornire prove. Secondo i suoi avvocati sono però inammissibili perché Mangione sarebbe stato interrogato e perquisito illegalmente.
