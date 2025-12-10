Il mondo FQ

La sfida del segretario americano Robert Kennedy Jr. : venti trazioni in giacca e cravatta all’aeroporto di Washington

di F. Q.
Il 71enne segretario alla Salute Usa si sfida con il collega dei Trasporti in una gara di trazioni all'aeroporto di Washington
Il 71enne segretario Usa alla Salute Robert Kennedy Jr. e quello ai Trasporti Sean Duffy si sono sfidati in una gara di trazioni e hanno dato spettacolo all’aeroporto Ronald Reagan di Washington. La scena è stata ripresa e pubblicata sui social per promuovere il piano da un miliardo di dollari che vuole rendere i terminal dei luoghi più salutari e vivibili

