Il 71enne segretario Usa alla Salute Robert Kennedy Jr. e quello ai Trasporti Sean Duffy si sono sfidati in una gara di trazioni e hanno dato spettacolo all’aeroporto Ronald Reagan di Washington. La scena è stata ripresa e pubblicata sui social per promuovere il piano da un miliardo di dollari che vuole rendere i terminal dei luoghi più salutari e vivibili